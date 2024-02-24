Оккупанты бьют по Украине ракетами: на Харьковщине раздаются взрывы

Россия продолжает наносить по мирным украинским городам удары. На этот раз под вражеской атакой оказалась также и Харьковщина.

Днем 24 февраля в Харьковской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении ракет в направлении региона.

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Угроза баллистического удара

На Востоке объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. В частности, ракеты курсом на Днепропетровщину и на Харьковщину.

Пока нет никаких деталей относительно взрывов, которые прозвучали в Харьковской области. Если в регионе объявлена воздушная тревога, то для собственной безопасности нужно пройти в ближайшее укрытие или воспользоваться правилом двух стен. Помните, не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия покрывает Харьковскую область огнем