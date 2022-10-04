Несмотря на мобилизацию, враг бросает в бой наемников из ЧВК и "зеков"

В России идет частичная мобилизация мужчин. В то же время страна-агрессор бросает на передовую бойцов частных военных кампаний и "зеков".

Об этом говорится в свежем обращении Генштаба ВСУ. Там добавили, что враг готовит "зеков" и наемников ЧВК на оккупированной территории Луганской области.

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Происходит это в так называемых "центрах подготовки", идет обучение указанной категории лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения.

По имеющейся информации, также казанский центр комплектования проводит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах казанского высшего танкового командного училища, – добавили в Генштабе.

Между тем в минобороны России утверждают, что в вооруженные силы прибыли более 200 тысяч человек. Напомним, ранее Шойгу сообщал, что в армию призовут 300 тысяч резервистов. Однако указ Владимира Путина не регламентирует количество мобилизованных.

Россияне массово бегут из страны из-за мобилизации

Как пишет издание Forbes, почти через 2 недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули примерно 700 тысяч человек. По данным собеседников издания, с начала мобилизации из России уехало почти 1 млн человек. Другой источник сообщил, что Россию покинули 600 – 700 тысяч граждан, где 200 тысяч из них уехали в Казахстан. Ранее британская разведка отмечала, что из России от мобилизации убежало больше людей, чем воюет на фронте.

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