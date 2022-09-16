Снова "пушечное мясо": на Донбассе взорвали КамАЗ с мобилизованными курсантами – горели заживо

На Донбассе взорвали КамАЗ с 19-летними мобилизованными курсантами, которым россия бросила на войну. После этого в оккупированном Донецке ищут кровь для выживших.

В местных соцсетях распространяют информацию, что срочно нужна кровь для курсантов академии мвд, сообщает 24 канал. В частности, речь идет о прямом попадании в КамАЗ с 19-летними ребятами.

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Курсанты сгорели заживо

В соцсетях пишут, что большая часть курсантов погибла, сгорев заживо. Пользователи соцсетей пишут, что выживших крайне мало и они в тяжелом состоянии.

Людей призывают сдавать кровь в Донецкую станцию переливания крови.

Оккупанты мобилизуют студентов на Донбассе

Российские захватчики на фоне безумных потерь в войне против Украины ищут резервы и проводят принудительную мобилизацию на оккупированной территории Донбасса. При этом матери студентов бунтуют против мобилизации, на что оккупационным властям безразлично.

Оккупанты хватают людей прямо на улицах и бросают на фронт. Для того чтобы мобилизовать людей, захватчики даже прибегают к пыткам. Дошло до того, что в оккупированной Горловке на улицах не осталось мужчин, которые покинули город или скрываются от мобилизации.

Недавно правозащитники заявляли, что россияне незаконно забрали в свою армию более 100 тысяч мужчин из оккупированного Донбасса. При этом около четверти этих людей уже погибли.

Источники 24 канала в спецслужбах сообщали, что из горного техникума в оккупированном Торезе посмертно отчислили треть студентов. Известно, что россияне бросают людей с оккупированных территорий в первые ряды фронта как "пушечное мясо".

Еще в марте в плен украинских военных попали мобилизованные из Донбасса. Тогда они признавались, что до мобилизации никогда не стреляли.

Стоит отметить, что украинцев призывают сообщать о фактах, когда оккупанты проводят принудительную мобилизацию.

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