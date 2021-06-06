Уже без тишины: оккупанты на Донбассе обстреляли украинских военных из гранатометов и минометов

За прошедшие сутки оккупанты ни разу не нарушили режим тишины. Однако спокойствие длилось недолго и уже 6 июня боевики нанесли обстрелы.
По состоянию на 17:00 оккупанты прибегли к срыву тишины дважды. Из-за этих нарушений украинская сторона направила ноту в мониторинговую миссию ОБСЕ.
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Где и из чего стреляли боевики
Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку Песков из запрещенных минометов калибра 120 миллиметров.
Неподалеку Новотошковского российские захватчики вели прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате этих вражеских обстрелов, к счастью, нет.
Военный подорвался
Впрочем, в этот же день на Донбассе пострадал один военный. Украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Где именно это произошло, в штабе ООС не уточнили.
В результате инцидента боец ВСУ получил боевое травмирование, его срочно доставили в больницу. Состояние защитника сейчас средней тяжести.
Ситуация на Донбассе в мае: коротко
- Оккупанты продолжают обстреливать украинских военных. По данным пресс-службы ООС, боевики почти каждый день игнорируют режим прекращения огня.
- Ситуация в районе проведения ООС остается достаточно напряженной. В конце мая увеличилось количество провокаций боевиков.
- В Минобороны заявили, что Россия в течение мая 2021 года завезла новые партии оружия на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.
- Владимир Зеленский отметил, что наступление России является вполне вероятным до конца сентября 2021 года. Угрозу представляют российские учения "Запад – 2021".