Уже без тишины: оккупанты на Донбассе обстреляли украинских военных из гранатометов и минометов

6 июня 2021 , 16:49
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Источник:

штаб ООС

За прошедшие сутки оккупанты ни разу не нарушили режим тишины. Однако спокойствие длилось недолго и уже 6 июня боевики нанесли обстрелы.

По состоянию на 17:00 оккупанты прибегли к срыву тишины дважды. Из-за этих нарушений украинская сторона направила ноту в мониторинговую миссию ОБСЕ.

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Где и из чего стреляли боевики

Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку Песков из запрещенных минометов калибра 120 миллиметров.

Неподалеку Новотошковского российские захватчики вели прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате этих вражеских обстрелов, к счастью, нет.

Военный подорвался

Впрочем, в этот же день на Донбассе пострадал один военный. Украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Где именно это произошло, в штабе ООС не уточнили.

В результате инцидента боец ВСУ получил боевое травмирование, его срочно доставили в больницу. Состояние защитника сейчас средней тяжести.

Ситуация на Донбассе в мае: коротко

  • Оккупанты продолжают обстреливать украинских военных. По данным пресс-службы ООС, боевики почти каждый день игнорируют режим прекращения огня.
  • Ситуация в районе проведения ООС остается достаточно напряженной. В конце мая увеличилось количество провокаций боевиков.
  • В Минобороны заявили, что Россия в течение мая 2021 года завезла новые партии оружия на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.
  • Владимир Зеленский отметил, что наступление России является вполне вероятным до конца сентября 2021 года. Угрозу представляют российские учения "Запад – 2021".
Автор: Вероніка Климська