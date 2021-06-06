Станом на 17:00 окупанти вдалися до зриву тиші двічі. Через ці порушення українська сторона направила ноту до моніторингової місії ОБСЄ.

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Де і з чого стріляли бойовики

Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ неподалік Пісків зі заборонених мінометів калібру 120 міліметрів.

Неподалік Новотошківського російські загарбники вели прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат внаслідок цих ворожих обстрілів, на щастя, немає.

Військовий підірвався

Втім, цього ж дня на Донбасі постраждав один військовий. Український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Де саме це сталося, у штабі ООС не уточнили.

Унаслідок інциденту боєць ЗСУ отримав бойове травмування, його терміново доправили до лікарні. Стан захисника наразі середньої тяжкості.

Ситуація на Донбасі у травні: коротко