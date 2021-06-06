Станом на 17:00 окупанти вдалися до зриву тиші двічі. Через ці порушення українська сторона направила ноту до моніторингової місії ОБСЄ.
До теми Сподівань нема, але треба терпіти, – Кравчук про мінський формат
Де і з чого стріляли бойовики
Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ неподалік Пісків зі заборонених мінометів калібру 120 міліметрів.
Військовий підірвався
Втім, цього ж дня на Донбасі постраждав один військовий. Український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Де саме це сталося, у штабі ООС не уточнили.
Унаслідок інциденту боєць ЗСУ отримав бойове травмування, його терміново доправили до лікарні. Стан захисника наразі середньої тяжкості.
Ситуація на Донбасі у травні: коротко
- Окупанти продовжують обстрілювати українських військових. За даними пресслужби ООС, бойовики майже кожного дня ігнорують режим припинення вогню.
- Ситуація в районі проведення ООС залишається досить напруженою. Наприкінці травня збільшилась кількість провокацій бойовиків.
- У міноборони заявили, що Росія протягом травня 2021 року завезла нові партії зброї на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей.
- Володимир Зеленський зазначив, що наступ Росії є цілком ймовірним до кінця вересня 2021 року. Загрозу становлять російські навчання "Захід – 2021".