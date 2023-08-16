Оккупанты ударили по Харьковщине: загорелись частные дома
Российские оккупанты 16 августа атаковали Харьковскую область. В ОВА заявили, что враг наносил удары по территории области.
Людей просили находиться в укрытиях гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
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Россияне атаковали Харьковщину
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что россияне в 16:00 нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
На данный момент информации о пострадавших не поступало. Есть возгорание частных и дачных домов. Вид вооружения устанавливается,
– заметил Синегубов.
Напомним, что он сообщал местным об очередном вражеском обстреле еще в 16:07.
"Оккупанты наносят удары по области, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО!" – написал председатель ОВА.
Приблизительно за полчаса до этого в Воздушных силах также призвали харьковчан немедленно уйти в укрытие.
"Внимание! Скоростные цели в направлении Харькова! Находитесь в укрытиях!", – написали в ПС в 15:48.