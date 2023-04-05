Российским властям уже приходится опровергать слухи о наступлении ВСУ на Белгородскую область

Российские власти уже опровергают информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы готовятся наступать на Белгородскую область.

Так называемому губернатору Белгородской области России Вячеславу Гладкову уже приходится опровергать вбросы россиян, что якобы ВСУ готовят "наступление" на этот регион России.

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Хотя, стоит добавить, что Украина неоднократно объясняла, что наша цель – возвращение к границам Украины 1991 года. То есть российская земля Киев не интересует.

Россияне в Белгородской области начали жаловаться

Нас "пугают", начиная с середины февраля 2022 года, что сейчас будет атака на Белгород, что уже идут войска,

– заявил Гладков.

Он также пояснил, что ситуация у них "крайне непростая, напряжение очень сильное". Однако заверил, что "в рамках нашего взаимодействия с силовыми структурами сегодня эти сообщения не соответствуют действительности".

Стоит добавить, что Украина никогда не пугала Россию нападением. Более того, наша власть неоднократно повторяла, что цель контрнаступления Вооруженных Сил Украины – вернуться к границам 1991 года. Именно этим и должно завершиться украинское контрнаступление.

Россия же буквально год назад готовилась "взять Киев за 3 дня", а теперь жалуется на вероятное "наступление" ВСУ.

Путин пытается испугать россиян

Следует добавить, что Владимир Путин пытается найти рычаги влияния на сознание россиян. Именно поэтому пропагандисты придумали тезис о народной войне, народном фронте. Теперь Путин пытается нащупать "страх россиян перед распадом страны".

Буквально в конце февраля российский диктатор заговорил, что якобы Запад хочет совершить раздел России, чтобы контролировать страну.

Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, российского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я даже не знаю, сможет ли сохраниться такой этнос как российский народ в том виде, в каком сегодня есть. Ну будут московиты какие-то, уральцы и так далее,

– пугал россиян Путин.

Он пошел дальше и заявил, что якобы эти "планы" на бумаге, однако "миротворная" Россия пыталась об этом не говорить.

Стоит добавить, что риторика Кремля, начиная с февраля 2022 года, постоянно менялась. Подробно об изменениях планов России – читайте здесь.