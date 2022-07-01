Раздался мощный взрыв: оккупанты на Донбассе хотели обстрелять позицию ВСУ, но сработала ПВО

Российские захватчики из направления Шахтерска попытались обстрелять позиции украинских защитников и защитниц. Однако ПВО сбило все и разрушило планы врага.

По данным источников 24 канала в разведке, взрыв прогремел вблизи Дебальцево. Возможно, там упали обломки. Все детали устанавливают.

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В то же время, местные жители уже сообщили, что взрыв был очень мощным. Очевидно, без "двухсотых" среди российских оккупантов не обошлось.

Тем временем буряты убегают от боев

По состоянию на 30 июня Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 35 600 оккупантов.

Труппы оккупантов из 11 отдельной десантно-штурмовой бригады уже вскоре прибудут в Улан-Удэ. Тем временем еще живые буряты убегают с поля боя от ВСУ.

Из скриншотов переписок становится ясно, что в штабе оккупанта отчитывают за решение отступить. Захватчику, имеющему все шансы пополнить ряды "двухсотых", приказывают "держать позиции при любых условиях". Финальный аргумент – то, что "пушечному мясу" только недавно выдали "автоматические гранатометы".

В то же время, на оккупанта это не произвело никакого впечатления. Он огрызается с представителем штаба, что "сам стой против спецназа".

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