Оккупанты ищут пути к отступлению: ВСУ уничтожили все переправы через Днепр на Херсонщине
17 сентября 2022 , 18:27Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные уничтожили все переправы через Днепр Херсонской области. Оккупанты в панике ищут пути к отступлению.
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 17 сентября. Отмечают, что оккупанты в отчаянии, ведь для того, чтобы возвести новую переправу, затопили 9 вагонов.
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В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС для постройки переправы они затопили 9 вагонов,
– сообщили в Генштабе.
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- Также отмечают, что украинские военные нанесли удар по зданию, где размещался личный состав и военная техника врага в Херсоне. В результате ликвидировали около 180 оккупантов.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что на Юге продолжается абсолютно прогнозируемая спецоперация по освобождению территории Херсонской области.
- Украинские бойцы уже деоккупировали четыре общины в Херсонской области. Несмотря на обстрелы, люди возвращаются домой.
- В то же время в оперативном командовании "Юг" отметили, что ситуация в этом направлении остается достаточно напряженной. Но хотя силы врага еще мощные, они уже расшатаны и рассредоточены.
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