Какого типа была ракета, скоро выясним, – Воздушные Силы об утренних взрывах в столице
Источник:Николай Олещук
Утром 11 ноября враг еще раз коварно атаковал столицу ракетами. Противовоздушной обороне удалось сбить одну воздушную цель в небе над Киевом, еще две упали в поле на подлете к столице.
Предварительно сообщалось, что Киев пытались поразить баллистикой. Позже в Воздушных Силах отметили, что точная модификация еще устанавливается.
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Детали атаки от Воздушных Сил
Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что 11 ноября утром оккупанты пытались ударить баллистикой по Киеву. Он добавил, что выясняется, какого типа была ракета. Это могла быть как баллистическая "Искандер-М", так и зенитная управляемая С-400,
А пока хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК "Patriot" за мгновенную реакцию при защите столицы,
– сообщил он.
Олещук также выразил благодарность всем, кто ночью отражал атаку "Шахедов" в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр".
Над небом Киевской области удалось сбить одну цель / Воздушные Силы
Что известно об утренней атаке
- В Киеве утром 11 ноября около 8 часов раздался взрыв. Через минуту после этого в городе и области объявили воздушную тревогу. Мониторинговые телеграм-каналы заявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
- В Киевской городской военной администрации заявили, что силы ПВО сбили баллистическую воздушную цель типа "Искандер" в направлении столицы. Взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна. Пострадавших нет.
- По словам Виталия Кличко, было несколько звонков медикам, но жертвы не подтвердились. Люди звонили по телефону, услышав сильные взрывы.