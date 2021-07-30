Оккупанты Крыма заявили, что достали воду из-под Азовского моря
Оккупанты Крыма утверждают, что полуостров удалось обеспечить запасом воды. В то же время заявили, что якобы смогли достать воду и из-под Азовского моря.
Такое заявление сделал"куратор Крыма" в российском правительстве Марат Хуснуллин. 30 июля он прибыл на оккупированный полуостров.
Ранее Российские оккупанты заявили, что хотят наказать украинских "организаторов водной блокады" Крыма
Что рассказал российский чиновник
Политик заверил, что вопрос бесперебойного водоснабжения Крыма якобы закрыт на ближайшие 2 года. Якобы на это время точно хватит уже имеющихся запасов.Справка. Ранее пророссийские власти полуострова сообщили, что решить проблему с водоснабжением помогли сильные ливни, которые пронеслись по Крыму.
В то же время оккупанты утверждают, что изучают качество воды, которую достали из-под Азовского моря. "Мы нашли ее на глубине в 100 метров. Через несколько дней узнаем, что это за вода", – заметил Хуснуллин.
Отметим, что эту воду на анализ будут отправлять в Москву. До сентября в Азове планируют пробурить со специальной платформы еще несколько скважин.
Что этому предшествовало
- Российские оккупанты в конце мая начали бурить первые скважины на косе, чтобы исследовать запасы пресной воды под Азовом.
- Перед этим в стране-агрессоре уверенно анонсировали, что добывать воду из-под Азова начнут уже с начала июля.
- В июне оккупационные власти заявили, что вода из-под моря непригодна для подачи в водопроводные сети Крыма. Якобы нужно ее очищать.