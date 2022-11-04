Оккупанты уничтожили тысячи многоэтажек на Луганщине, восстановить хотят аж 4
Источник:Луганская ОВА
Российские оккупанты уничтожили более 3 тысяч домов в Луганской области. Теперь же оккупационные власти планируют восстановить целых 4 дома.
Оккупанты решили восстановить на территории городов Счастья и Рубежное 4 многоквартирных жилых дома. В то же время, Луганская ОВА информирует, что на территории Луганщины из-за российской агрессии повреждено или полностью разрушено около 3 200 многоэтажек.
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Как живет оккупированная Луганщина
Кроме того, оккупанты перекрыли въезд на Кременщину, где в магазинах заканчиваются продукты. В частности, люди не могут попасть ни в Кременную, ни в Новую Краснянку.
Оккупанты якобы упростят таможенный контроль на границе с Россией. Однако там тщательно проверяют мужчин, все документы пассажиров, регистрацию транспортного средства и сканируют вещи.
Также оккупационные власти проводят фильтрационные мероприятия. В селе Пески Новопсковской общины около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении.
Жители оккупированной Луганской области обеднели в 4 – 5 раз
Россияне берут гривну в обмен на рубли вдвое дешевле, поэтому жители оккупированной Луганщины обеднели в 4 – 5 раз. Россия захватила весь агарный сектор Луганщины, после чего оккупанты не снизили цены на продукты и даже не оставили их на уровне зимы 2022 года.
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По сравнению с ценами на подконтрольной правительству Украины территории, на оккупированной части Луганской области некоторые продукты стоят вдвое дороже. В частности, это картофель, птица, свекла и свинина.
Значительно дороже такие продукты потребительской корзины: говядина на 86,34%, сахар кристаллический на 83,38%, подсолнечное масло на 77,97%, сметана на 67,09%, капуста белокочанная на 64,55%, морковь на 59,08 %, макаронные изделия на 56,46%, мука пшеничная на 55,08%, масло сливочное на 54,11%, куриные яйца на 42,65%.
Украина не забыла о Луганской области
- Российским захватчикам удалось оккупировать значительную часть территории Луганской области, однако украинские военные не забыли жителей региона. Наши воины проводят контрнаступление в Луганской области.
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- Каждый день ВСУ продвигаются на несколько километров в Луганском направлении. Недавно украинские защитники взяли под огневой контроль трассу "Сватово – Кременная".
- Также ВСУ удалось освободить от оккупантов поселок Невский. Там наши воины нанесли врагу большие потери, уничтожив целую батарею из 5 САУ 152 мм "Мста-С".
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