Оккупанты массированно обстреливают Украину ракетами: в Киеве слышали взрывы
22 марта 2024, 06:05Читати новину українською
С ночи Россия атакует Украину ракетами. Взрывы прогремели и в столице.
Звуки взрыва слышали в столице около 6 часов утра. Что уже известно, передает 24 Канал.
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Что известно о взрывах в столице
О взрывах в Киеве написали СМИ и телеграмм-каналы. Официальной информации по состоянию на 06:11 нет.
Заметим, в 05:16 Воздушные силы писали, что крылатые ракеты на границе Черниговской и Полтавской областей в направлении на Киев.
Мониторинговые каналы писали о сразу нескольких группах ракет Х-101 на Киевщине. Также в сети писали о "Кинжалах".
Смотрите также Оккупанты атаковали Винницкую область: есть попадание в объект критической инфраструктурыВажно! Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии. Ведь агрессор коварный. Враг бьет крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, атакует с МиГ-31К "Кинжалами".