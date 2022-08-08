У оккупантов психоз, – военный эксперт объяснил цель минирования инфраструктуры на Херсонщине

8 августа 2022 , 21:52
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Боевой дух российских войск на Юге Украины очень низок. Оккупанты панически боятся контрнаступления ВСУ в Херсонской области и понимают, что им долго там не продержаться.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Во временно оккупированном Херсоне россияне заминировали жизненно важные коммуникации.

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В Главном управлении разведки Минобороны связывают это с тем, что захватчики готовятся к отступлению из региона.

"У россиян психоз"

По мнению Романенко, такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они очень деморализованы.

Очень тяжело идет снабжение, нарушается их логистическое обеспечение. россияне это видят, у них психоз,
– отметил военный эксперт.

По его словам, войска захватчиков даже готовят средства, чтобы переправиться с правого берега Днепра.

оккупанты готовятся к бегству

Если раньше оккупанты построили переправу в Херсоне, чтобы наладить поставки своих войск, то сейчас цель одна – иметь возможность для бегства.

Они (россияне – 24 канал) понимают, что их положение на правом берегу Днепра очень шаткое. Это нам на руку,
– подчеркнул Романенко.

По словам генерал-лейтенанта в отставке, захватчиков испугало уже то, что в июле Президент Владимир Зеленский отдал приказ деоккупировать Юг нашего государства. А сейчас ВСУ подкрепляют этот страх успешными ударами по военным объектам в тылу врага.

"ВСУ наносят удары не только из HIMARS. На Южном направлении действует наша ударная авиация. Она не многочисленна, но действует очень эффективно. Летчики проявляют настоящий героизм", – сказал Романенко.

Игорь Романенко рассказал о панике россиян: смотрите видео

Заминирование Херсона: что известно

  • Оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне, в частности, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и дорожную инфраструктуру.
  • Как сообщили в Херсонской ОВА, оккупанты оставляют взрывные устройства в самых неожиданных местах. По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, есть информация, что россияне закладывают взрывчатку в жилых домах, на детских площадках и в магазинах. Также захватчики заминировали два побережья реки Ингулец.
  • Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что минирование связано с тем, что враг готовит "жест доброй воли" в Херсонской области. Однако, по его словам, это тоже тревожный знак. Ведь россияне всегда оставляют после себя полностью разрушенные города.

Автор: Олена Патер