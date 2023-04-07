Оккупанты могли сбросить мины с дронов: новые подробности бесчеловечного обстрела скорой в Бериславе
Источник:Юрий Соболевский
Российские захватчики обстреляли Берислав Херсонской области. Они попали в машину скорой помощи, которая ехала по вызову раненой женщины.
Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что Россия могла прицельно сбросить мины с дронов. То есть оккупанты могли целенаправленно ударить по скорой помощи.
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Что известно об обстреле Берислава
Юрий Соболевский сообщил, что по состоянию на 19:24 7 апреля количество раненых возросло до восьми человек. Из них двое – работники скорой медицинской помощи, которые ехали по вызову к пострадавшим после обстрела.
Предварительно – российские солдаты прицельно сбросили мины с дронов на машину скорой помощи,
– написал Соболевский.
Оккупанты 7 апреля обстреляли машину скорой / Фото Юрия Соболевского
Оккупанты могли цинично ударить по скорой в Херсонской области / Фото Юрия Соболевского
"Еще одно военное преступление и еще одно доказательство того, что Россия, начав эту войну, хочет уничтожить именно украинский народ", – заявил чиновник.
Обстрел Херсонщины россиянами
- В Херсонской областной военной администрации сообщили, что оккупанты днем 7 апреля ударили по городу Берислав из артиллерии. Тогда сообщалось, что под обстрел попала бригада скорой помощи.
- Как следствие – ранены двое фельдшеров. В ОВА рассказали, что машина скорой ехала по вызову к женщине, которая была ранена в собственном доме.
- Перед этим утром 7 апреля враги атаковали деревню Станислав Херсонской области. Ударили из артиллерии в жилой дом. Снаряд проломил крышу и сдетонировал. В доме была 30-летняя женщина с двумя своими детьми: 10-летней девочкой и 3-летним мальчиком.
- Они находились в больнице Херсона. Мать с сыном – в состоянии средней тяжести. У девочки были тяжелые ранения, ее оперировали врачи.