Оккупанты могли ударить "Искандером" по Миргороду: в городе раздался взрыв

Российские оккупанты ночью 7 октября в очередной раз атаковали Украину. В Миргороде раздался громкий взрыв.

Враг мог применить "Искандер". Об этом сообщили в мониторинговых телеграм-пабликах, сообщает 24 канал.

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В Миргороде раздался взрыв

В 23:55 сообщили, что в направлении Полтавской области движется воздушная цель. Местных призывали находиться в укрытиях.

Неустановленные цели (возможно ракеты) – курсом на Миргород Полтавской области. Тревогу не игнорировать! информация уточняется,

– говорится в сообщении телеграмм-канала "Николаевский Ванек".

Через 3 минуты после полуночи в Миргороде раздался взрыв. Вероятно, россияне запустили крылатую ракету типа "Искандер-К".

Уже в 00:11 мониторинговые паблики сообщили, что все враждебные цели прекратили свое существование. Воздушная тревога в Полтавской области завершилась.