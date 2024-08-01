К концу лета оккупанты могут прорваться на одном направлении

Противник очень близок к тому, чтобы до конца следующего месяца получить прорыв оперативного масштаба на Покровском направлении.

Россиянам придется выбирать между двумя направлениями

В связи с наступлением вражеского войска на Покровском и Торецком направлениях часто задают вопрос – благодаря чему противник продолжает ползти, а местами даже немного бежать вперед?

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Ответ очевиден – благодаря превосходству в силах и средствах, которые россиянам удалось создать на этих направлениях. Однако понятно, что не только из-за этого. Например, в полосе действия группировки войск "Север", где противнику также удалось создать ощутимое преимущество в силах и средствах, ему это не очень помогло. Все ограничилось 10-километровым вклинением в пограничные на Харьковском операционном направлении с не очень "приятными" для россиян тенденциями и прогнозами.

Дело в том, что в отличие от командования УВ "Север", командование вражеского УВ "Центр" отличается большим уровнем адекватности и скорости реакции на текущее и возможное развитие ситуации в его подотчетной полосе.

На практике это выглядит следующим образом.

В период подготовки активации на Торецком направлении в составе УВ "Центр" была проведена масштабная перегруппировка сил и средств.

Очевидно, замыслом предусматривалось проведение активных наступательных действий сразу на двух направлениях – как на Покровском (продолжение), так и на Торецком (начало).

Причем одному из них командование УВ "Центр" предоставило приоритет (Покровское направление). В то время, когда наступление на другом направлении должно было иметь вспомогательный (сковывающий) характер (Торецкое). Наступать "в лоб" на укрепленный район обороны противника (а на время формирования этого замысла, Торецкий район таким и был) было возможно исключительно с целью сковывания противника.

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Кроме этого, такой смысл плана россиян доказывает и распределение его сил и средств. Уже после перегруппировки на Покровском направлении действует 2 общевойсковая армия, 90 танковая дивизия, 114 ОМСБр 1-го армейского корпуса. Там же был задействован и основной оперативный резерв УВ "Центр" – 27 МСД. На Торецком направлении действует вся 41 ЗВА, усиленная отдельными батальонами и полками из состава МР и ТрВ.

Неожиданный успех врага

Неожиданно (подозреваю, что и для российского командования) начальные наступательные действия 41 ЗВА на Торецком направлении увенчались быстрым тактическим успехом. Это в один момент стало поводом для россиян задуматься о месте и направлении ввода в бой своего главного оперативного резерва (27 МСД).

Все же было решено не отклоняться от плана – 27 МСД поехала на Покровское направление, в состав "штатно-родной" 2 ЗВА. На Торецк направили остальные резервы.

Вскоре наступит момент, когда россиянам придется выбирать какое-то одно из двух направлений. Дело в том, что главным смыслом наступательной операции противника на Покровском направлении является максимально "глубокое" продвижение на запад и северо-запад (желательно в район Новогродовки и на рубеж Мирноград – Малиновка, при этом сам Покровск пока можно не штурмовать).

Чем глубже противнику удастся "залезть" на этом направлении на запад, северо-запад, тем ему легче и удобнее будет потом "брать" Торецк. Особенно в контексте гипотетического перерезания рокады Покровск – Константиновка. Это очевидные вещи.

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Однако в таком случае возникает вопрос – имеет ли смысл именно сейчас "стачивать" 41 ЗВА в жестких и кровопролитных боях в плотной городской застройке на Торецком направлении, пока 2 ЗВА рвется на запад?

Выход на вышеупомянутые рубежи явно для врага не будет простым и дешевым, а особенно быстрым делом. Уже сегодня, несмотря на то, что передовые подразделения 2 ЗВА продолжают продвигаться в сторону Покровска и Мирнограда, стоит это им очень дорого. И вряд ли цена станет меньше, ведь украинское командование также реагирует на такие действия оккупантов.

В этом контексте вполне возможно, что часть войск 41 ЗВА таки придется возвращать на Покровское направление. Я думаю, вражеское командование УВ "Центр" осознает, что такой момент приближается.