Россияне могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища: Жданов оценил угрозу

Украинские вооруженные силы оказывают мощное сопротивление российским оккупантам в Луганской области. Для того чтобы замедлить движение наших защитников, враг намерен взорвать дамбу Сватовского водохранилища.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что враг на Сватовском направлении совершает наступательные действия на северном и южном флангах и продолжает действовать по принципу "встречного боя".

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Военный эксперт отметил, что на сегодняшний день других средств остановить продвижение украинских военных, как с помощью "встречного боя", оккупанты не имеют.

Жданов оценил угрозу подрыва дамбы Сватовского водохранилища: смотрите видео

Задержит движение ВСУ на 4-5 дней

Жданов сообщил, что появились предположения о подрыве россиянами Сватовской дамбы. По его словам, эксперты оценивают, что это может задержать движение ВСУ максимум на 4-5 дней.

По его мнению, учитывая, что в настоящее время морозная погода и в Луганской области держится довольно низкая температура – 13 – 15 градусов ниже нуля, водохранилище хорошо промерзает.

А это значит, что сброс воды будет меньше и лед останется на месте. Также по мерзлой земле она будет растекаться и замерзать. То есть особой волны даже не будет,

– объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что именно поэтому, вероятный подрыв дамбы не будет представлять большую угрозу для Вооруженных сил Украины.

"Неизвестно, принимает ли это во внимание российское командование. Думаю, что да. Поэтому угроза подрыва дамбы на сегодняшний день невелика", – отметил Олег Жданов.

Ситуация в Луганской области: последние новости

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты безжалостно обстреливают даже те населенные пункты, которые уже деоккупированы и контролируются ВСУ. В частности, 9 января в результате очередного обстрела Луганщины погибли 2 гражданских лица. Еще два человека получили ранения.

За последний месяц только одно наше подразделение уничтожило 78 единиц вражеской техники в Луганском направлении. Недавно украинские военные также разбили за сутки понтонную переправу и пять танков противника.

Больницы в оккупированном Луганске переполнены ранеными российскими военными. В частности, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы лечатся более 100 наемников "элитного" военного батальона "Вагнер".