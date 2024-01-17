Оккупанты нанесли 2 удара по Харьковщине: погибла женщина, повреждено заведение образования

Россияне продолжают совершать ракетный террор Харьковской области. 17 января вечером враг нанес удар по области. В результате этого повреждения получил учреждение образования.

Поздним вечером стало известно, что Харьковская область была под угрозой атаки со стороны врага. Россияне в традиционной манере нанесли удар из Белгорода. Вероятно, били управляемыми зенитными ракетами типа С-300.

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Оккупанты атаковали Харьковщину

В 23:08 Олег Синегубов отметил, что россияне нанесли два удара по Чугуеву. По его словам, предварительно, – повреждено заведение образования. Что касается пострадавших, информация уточняется. Глава ОВА отметил, что профильные службы продолжают осматривать места попадания.

В 23:17 глава ОВА отметил, что в результате российской атаки по Чугуеву погибла гражданская женщина. Она была оператором котельной. Еще одному пострадавшему помощь на месте оказали медики.

Обратим внимание, что Олег Синегубов в 22.34 призвал жителей области находиться в укрытиях, ведь регион был под атакой врага.

Уже в 22:36 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, известный многим благодаря телеграм-каналу "Генерал Марсель", отметил, что угроза прошла. В то же время, предупреждал, что угроза нового удара сохраняется. Поэтому призвал не покидать укрытий до тех пор, пока не будет отбоя.

А в 23:00 "Генерал Марсель" написал, что россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Чугуеве. Он отметил, что предварительно оккупанты ударили зенитными управляемыми ракетами типа С-300.

Украина под атакой "Шахедов"