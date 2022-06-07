Оккупанты нанесли ракетный удар по детсаду на Запорожье

Оккупанты обстреляли детский садик в Степногорске, Васильевского района в Запорожье. Ракета попала во двор дошкольного учебного заведения.

В Запорожской областной военной администрации отметили, что всего 6 июня с 18:00 до 19:00 в Степногорск прилетело 8 снарядов оккупанта. Разрушений испытал жилищный фонд третьего микрорайона города.

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Кроме того, кафиры "денацифицировали" садик в пгт. Ракета попала во двор сада, осколками там выбило около 100 окон.

Смотрите фото, как кафиры обстреляли садик на Запорожье:



В результате обстрела поселка один человек получил ранения , его госпитализировали в больницу.

Враг почти ежедневно обстреливает Степногорск в Запорожье. Поэтому в населенном пункте с начала марта отсутствует централизованное водоснабжение. Скважины находятся в 15 километрах от поселка, на временно оккупированной территории. Также в селении бывают перебои с электроснабжением.

До войны в Степногорске проживало более 5000 человек, сейчас вдвое меньше.