Местные ресурсы опубликовали фотографии после обстрела Гуляйполя. На них рядом с погибшим мужчиной его верный четырехлапый друг.

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Пес не покидал тело погибшего владельца

Собака лежала у тела погибшего мужчины, жизнь которого оборвалась из-за русских оккупантов.



В Гуляйполе оккупанты убили мужчину / Фото t.me/eto_zp



В Гуляйполе пес не покидал тело погибшего владельца / Фото t.me/eto_zp

К сведению . Российские военные также обстреляли Гуляйполе 28 сентября. Враг атаковал центр города зенитными ракетами С-300. В результате обстрела было разрушено здание, имеющее статус исторического памятника. Также повреждена дорога.

Похожий душещипательный и трагический случай с собакой недавно произошел в Днепре. В ночь на 29 сентября россияне нанесли очередной террористический удар по Днепру. Он унес жизни целой семьи: бабушки, матери и двоих детей.

На месте трагедии нашли собаку, сидевшую на руинах, где еще недавно была расположена его дом. Собаку зовут Крым. Он выл от боли и отчаяния. Позже приехали коммунальщики и отвезли оглохшую собаку в КП "Зооконтроль".

На место трагедии приехал отец семьи. Он военнослужащий ВСУ и служит под Лиманом.

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