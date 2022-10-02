Местные ресурсы опубликовали фотографии после обстрела Гуляйполя. На них рядом с погибшим мужчиной его верный четырехлапый друг.
Кстати Ответ ВСУ оккупантам, утренний обстрел и ситуация на ЗАЭС: что происходит на Запорожье
Пес не покидал тело погибшего владельца
Собака лежала у тела погибшего мужчины, жизнь которого оборвалась из-за русских оккупантов.
В Гуляйполе оккупанты убили мужчину / Фото t.me/eto_zp
В Гуляйполе пес не покидал тело погибшего владельца / Фото t.me/eto_zp
- Похожий душещипательный и трагический случай с собакой недавно произошел в Днепре. В ночь на 29 сентября россияне нанесли очередной террористический удар по Днепру. Он унес жизни целой семьи: бабушки, матери и двоих детей.
- На месте трагедии нашли собаку, сидевшую на руинах, где еще недавно была расположена его дом. Собаку зовут Крым. Он выл от боли и отчаяния. Позже приехали коммунальщики и отвезли оглохшую собаку в КП "Зооконтроль".
- На место трагедии приехал отец семьи. Он военнослужащий ВСУ и служит под Лиманом.
Раньше – жуткие кадры обстрелянной россиянами колонны вблизи Купянска: смотрите видео