Місцеві ресурси опублікували світлини після обстрілу Гуляйполя. На них поряд із загиблим чоловіком його вірний чотирилапий друг.

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Пес не покидав тіло загиблого власника

Собака лежав біля тіла загиблого чоловіка, життя якого обірвалося через російських окупантів.



У Гуляйполі окупанти вбили чоловіка / Фото t.me/eto_zp



У Гуляйполі пес не покидав тіло загиблого власника / Фото t.me/eto_zp

До уваги. Російські військові також обстріляли Гуляйполе 28 вересня. Ворог атакував центр міста зенітними ракетами С-300. Унаслідок обстрілу була зруйнована будівля, що мала статус історичної пам'ятки. Також пошкоджена дорога.

Схожий щемливий і трагічний випадок із собакою нещодавно стався у Дніпрі. У ніч проти 29 вересня росіяни завдали чергового терористичного удару по Дніпру. Він забрав життя цілої родини: бабусі, матері та двох дітей.

На місці трагедії знайшли собаку, який сидів на руїнах, де ще донедавна був розташований його будинок. Собаку звати Крим. Він вив від болю та відчаю. Згодом приїхали комунальники і відвезли собаку, який оглух, до КП "Зооконтроль".

На місце трагедії приїхав батько родини, який є військовослужбовцем ЗСУ і служить під Лиманом.

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