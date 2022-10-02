Місцеві ресурси опублікували світлини після обстрілу Гуляйполя. На них поряд із загиблим чоловіком його вірний чотирилапий друг.
До речі Відповідь ЗСУ окупантам, ранковий обстріл та ситуація на ЗАЕС: що відбувається на Запоріжжі
Пес не покидав тіло загиблого власника
Собака лежав біля тіла загиблого чоловіка, життя якого обірвалося через російських окупантів.
У Гуляйполі окупанти вбили чоловіка / Фото t.me/eto_zp
У Гуляйполі пес не покидав тіло загиблого власника / Фото t.me/eto_zp
- Схожий щемливий і трагічний випадок із собакою нещодавно стався у Дніпрі. У ніч проти 29 вересня росіяни завдали чергового терористичного удару по Дніпру. Він забрав життя цілої родини: бабусі, матері та двох дітей.
- На місці трагедії знайшли собаку, який сидів на руїнах, де ще донедавна був розташований його будинок. Собаку звати Крим. Він вив від болю та відчаю. Згодом приїхали комунальники і відвезли собаку, який оглух, до КП "Зооконтроль".
- На місце трагедії приїхав батько родини, який є військовослужбовцем ЗСУ і служить під Лиманом.
Раніше – моторошні кадри обстріляної росіянами колони поблизу Куп'янська: дивіться відео