Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе: есть погибшие и раненые

Оккупанты вечером в понедельник, 2 мая, нанесли ракетный удар по Одессе. Информацию о пострадавших устанавливают.

Воздушная тревога в городе прозвучала около 18:33. Об отбое сообщили в 19:00.

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Впоследствии сообщили, что по Одессе нанесли очередной ракетный удар. Российские оккупанты попали в объекты городской инфраструктуры. В частности, повредили одно из религиозных сооружений.

Глава ОВА сообщил о погибших

Максим Марченко – глава Одесской ОВА – сообщил, что в результате ракетного удара есть погибшие и раненные.

Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле,

– подчеркнул Марченко.

В Одессе продолжается комендантский час

По состоянию на 2 мая в Одессе длится затяжной комендантский час. Сергей Братчук – спикер Одесской ОВА – сообщил, что он начался в 22 часа вечера 1 мая и продлится до 5 утра 3 мая.

Братчук объяснил, что для российских оккупантов 2 мая – сакральная дата. Поэтому в этот день захватчики могут совершить провокации. В Одессе не работает общественный транспорт. Также местным жителям запретили передвигаться собственными машинами.

Все магазины и рестораны закрыты. На улице – тишина. В настоящее время по Одессе запрещено перемещаться всем, кроме людей, которые обеспечивают функционирование города.

Удар по аэропорту "Одесса"

Фотографировать или снимать на видео место "прилета" запрещено.

Российские оккупанты 30 апреля нанесли ракетный удар по международному аэропорту "Одесса". Впоследствии в оперативном командовании "Юг" сообщили, что взлетную полосу главного аэропорта региона уже нельзя использовать по назначению.

Владимир Зеленский прокомментировал этот ракетный удар. Украинский лидер подчеркнул: одесситы для России такие же враги, как все остальные украинцы. Зеленский заметил, что взлетную полосу обязательно отстроят. Вместе с тем, Одесса никогда не забудет, что россияне пытались с ней сделать.

Местных жителей просят не игнорировать тревогу

Братчук призвал местных жителей реагировать на сигналы воздушной тревоги. В регионе работают силы ПВО. В то же время Россия может нанести по городу ракетные удары.

Братчук подчеркнул, что в ОВА не хотят пугать одесситов. В то же время следует быть бдительными и заботиться о своей безопасности. Представитель Одесской ОВА отметил, что местная ПВО работает очень хорошо. В частности, оперативно уничтожают российские самолеты.

Также жителям области запретили посещать местные пляжи. Они – заминированы. Людей призывали не вводить себя в обман, что "мне ничего не будет" и "не рванет". Жертвы уже были.

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