Оккупанты назначили своего "председателя" Чернобаевки – сельсовет отказался с ним сотрудничать
Источник:Чернобаевский сельский совет
Чернобаевка продолжает быть одним из символов борьбы Украины против российской оккупации. В Чернобыевском сельсовете отказались сотрудничать с захватчиками.
Российские оккупационные власти 5 мая назначили своего "председателя"
В сельском совете Чернобаевки сообщили, что 6 мая им представили нового "главу". Так называемого нового "руководителя" представил депутат Чернобаевского сельского совета Назарий Ковальчук.
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Российские оккупационные власти 5 мая назначили "главой" администрации Чернобаевской территориальной громады Турулева Юрия Валерьевича.
Сотрудники Чернобыевского сельского совета отказались от сотрудничества с оккупантами. В знак протеста они покинули захваченное административное здание.
В пресс-службе Чернобаевского сельского совета сообщили, что продолжат работу дистанционно.
Чернобаевский глава в тяжелом состоянии в больнице
Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что оккупанты захватили в плен главу Чернобаевки Игоря Дударя. Также россияне похитили заместителя сельского главы Чернобаевки Евгения Родионова.
Вооруженные российские военные 2 мая пришли с обысками в квартиру главы Чернобаевки.
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На странице Чернобаевского сельского совета сообщили, что со 2 мая Дударь в тяжелом состоянии в больнице. Он находится под наблюдением войск агрессора.
В этот же день оккупанты захватили здание Чернобаевского сельского совета.
Россия оккупировала часть Херсона
Российские оккупанты пытаются закрепиться в Херсонской области. 25 апреля войска агрессора захватили помещение Херсонского горсовета. Там они представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций.
Оккупационные власти объявили, что в течение 4 месяцев произойдет переход региона в "рублевую зону". В ответ украинская омбудсмен Людмила Денисова заявила, что это акт аннексии со стороны России.
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