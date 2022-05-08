Оккупанты назначили своего "председателя" Чернобаевки – сельсовет отказался с ним сотрудничать

Чернобаевка продолжает быть одним из символов борьбы Украины против российской оккупации. В Чернобыевском сельсовете отказались сотрудничать с захватчиками.

Российские оккупационные власти 5 мая назначили своего "председателя"

В сельском совете Чернобаевки сообщили, что 6 мая им представили нового "главу". Так называемого нового "руководителя" представил депутат Чернобаевского сельского совета Назарий Ковальчук.

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Российские оккупационные власти 5 мая назначили "главой" администрации Чернобаевской территориальной громады Турулева Юрия Валерьевича.

Сотрудники Чернобыевского сельского совета отказались от сотрудничества с оккупантами. В знак протеста они покинули захваченное административное здание.

В пресс-службе Чернобаевского сельского совета сообщили, что продолжат работу дистанционно.

Чернобаевский глава в тяжелом состоянии в больнице

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что оккупанты захватили в плен главу Чернобаевки Игоря Дударя. Также россияне похитили заместителя сельского главы Чернобаевки Евгения Родионова.

Вооруженные российские военные 2 мая пришли с обысками в квартиру главы Чернобаевки.

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На странице Чернобаевского сельского совета сообщили, что со 2 мая Дударь в тяжелом состоянии в больнице. Он находится под наблюдением войск агрессора.

В этот же день оккупанты захватили здание Чернобаевского сельского совета.

Россия оккупировала часть Херсона

Российские оккупанты пытаются закрепиться в Херсонской области. 25 апреля войска агрессора захватили помещение Херсонского горсовета. Там они представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций.

Оккупационные власти объявили, что в течение 4 месяцев произойдет переход региона в "рублевую зону". В ответ украинская омбудсмен Людмила Денисова заявила, что это акт аннексии со стороны России.

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Российские захватчики создали гуманитарную катастрофу в Херсонской области и блокируют выезд из оккупированных населенных пунктов.

Стабильно критическая ситуация в общинах, которые находятся на границе со Снегиревкой, Николаевом и Днепропетровской областью, а также во всех селах бывшего Великоалександровского, Белозерского и Нововоронцовского районов.

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