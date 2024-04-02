Оккупанты ночью в очередной раз атаковали Украину "Шахедами": сколько удалось сбить

В ночь на 2 апреля российские войска уже в который раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В целом враг применил 10 дронов этого типа.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 9 ударных БПЛА были уничтожены. Под ударом оказалась Днепропетровская область, в 02:06 сообщали, что в Днепре раздавались взрывы.

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Как отработали силы ПВО

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено девять "Шахедов" в пределах Днепропетровской области.

Также он отметил, что ночью враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками с мыса Чауда, что в Крыму.

Ночью воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА объявляли в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, и Херсонской областях.

Сколько "Шахедов" сбили ночью / Инфографика Николая Олещука

Где сбивали "Шахеды"

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что "Шахеды" сбивали в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах.

Силы обороны также отметили, что основной целью этой атаки стала энергетическая инфраструктура Днепропетровщины и Кировоградщины. В результате чего на Кировоградщине во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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