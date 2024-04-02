Оккупанты ночью в очередной раз атаковали Украину "Шахедами": сколько удалось сбить
Источник:Николай Олещук
В ночь на 2 апреля российские войска уже в который раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В целом враг применил 10 дронов этого типа.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 9 ударных БПЛА были уничтожены. Под ударом оказалась Днепропетровская область, в 02:06 сообщали, что в Днепре раздавались взрывы.
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Как отработали силы ПВО
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено девять "Шахедов" в пределах Днепропетровской области.
Также он отметил, что ночью враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками с мыса Чауда, что в Крыму.
Ночью воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА объявляли в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, и Херсонской областях.
Сколько "Шахедов" сбили ночью / Инфографика Николая Олещука
Где сбивали "Шахеды"
Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что "Шахеды" сбивали в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах.
Силы обороны также отметили, что основной целью этой атаки стала энергетическая инфраструктура Днепропетровщины и Кировоградщины. В результате чего на Кировоградщине во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Оккупанты атакуют энергообъекты Украины
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что темпы производства ракет в России не претерпят никаких изменений. Он отметил,, что российские захватчики продолжают регулярно пополнять свойпродолжают регулярно пополнять свой арсенал, поэтому у них есть чем атаковать Украину.
- Сейчас самая сложная ситуация в Одесской области. В ночь на 31 марта россияне атаковали там несколько подстанций НЭК "Укрэнерго".
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что ударами по энергетике оккупанты хотят ответить Украине на то, что она запускает дроны по российским НПЗ.