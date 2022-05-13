Оккупанты обеспечивают отход своих подразделений от Харькова, – Генштаб

13 мая 2022 , 18:38
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Российские войска поняли, что у них не получится окружить и захватить Харьков, как они ожидали, начиная вторую фазу войны. Теперь главные силы вражеского командования направлены на вывод своих подразделений.

Об этом в строительстве от 13 мая сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины. В то же время, по данным ведомства, российские войска по-прежнему обстреливают украинские подразделения в отдельных населенных пунктах.

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Ситуация на Слобожанском направлении

Основные усилия противника сосредотачивается на обеспечении отхода своих подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл русской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм.

Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов:

  • Петровка,
  • Питомник,
  • Русские Тишки,
  • Терновая.
 
Автор: Юлія Бабич