Оккупанты обстреливают Харьковскую область снарядами с флешетами: фотодоказательство от адвоката

Российские военные систематически обстреливают Харьковскую область. Оккупанты даже используют против мирного населения снаряды, начиненные флешетами.

Фотодоказательство преступлений российской армии опубликовал харьковский адвокат Олег Головков. На кадрах видны металлические стержни в форме стрелы.

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Населенный пункт обстреляли снарядами с флешетами (металлическая шрапнель в форме стрелок). Использование таких снарядов в густонаселенных районах является нарушением гуманитарного права,

– написал Головков.



Россияне обстреливают гражданское население артиллерийскими снарядами с флешетами / Фото Олега Головкова



Использование таких снарядов против гражданского населения запрещено международным правом / Фото Олега Головкова

Россияне используют в Украине снаряды с флешетами

Флешеты – это острые гвоздь снаряды с оперенным хвостом для стабилизации полета. Их использовали во время Первой мировой войны.

Это не первый раз смертоносные снаряды заметили в Украине. В конце мая кафиры обстреляли ими пограничные населенные пункты Сумской области . Тогда в Государственной пограничной службе рассказывали, что россияне трижды открывали огонь по Шосткинскому району. Стреляли они из села Теткино на территории России. Известно, что стальные стержни из русских артснарядов повредили здания и имущество местных жителей.

Кроме того, ранее снаряды с флешетами судмедэксперты обнаружили в телах убитых жителей Киевской области.

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Последние новости о войне в Украине

По данным источников 24 канала в разведке, 20 июня украинские военные нанесли удар по россиянам на острове Змеиный. Вероятно, ВСУ атаковали врага американскими ракетами HIMARS. Сколько именно путинских армейцев погибли неизвестно, однако разведка оценивает нанесенные потери как высокие.

На войне против Украины погибло уже 33 800 российских военных. За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 200 вражеских бойцов и значительное количество техники. Больше потерь оккупационное войско понесло на Запорожском и Бахмутском направлениях.

Враг снова атаковал Одесскую область 2 ракетами "Оникс". К счастью, украинские силы ПВО сбили смертоносные снаряды. В обед, когда в регионе была объявлена воздушная тревога, местные жители снова услышали звуки взрывов. Пока неизвестно, что случилось.

К теме смотрите видео о том, как наши артиллеристы атаковали россиян: