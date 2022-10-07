Неуправляемыми ракетами с вертолета: враг ударил по приграничью Сумщины, есть жертвы

Российские военные в четверг, 6 октября, обстреляли приграничье Сумской области. В результате вражеских обстрелов есть жертвы, а также пострадавшие.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что за минувшие сутки в Сумской области зафиксировано 19 обстрелов. Сообщается, что на территории Сумщины всего зафиксировано 170 прилетов.

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В результате обстрелов есть жертва

Кирилл Тимошенко отметил, что враг применил неуправляемые ракеты с вертолета. В результате обстрелов, по словам заместителя главы ОП, повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередач.

Также в результате обстрелов врага есть раненые. Тимошенко отметил, что обстрелы продолжились 7 октября, в результате чего известно об одном погибшем.

Враг вел огонь из "Градов"

В Госпогранслужбе сообщили, что 6 октября под вражеским огнем оказались территории Эсманьской, Середино-Будской, Новослободской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Белопольской и Великописаревской общин Сумщины.

В Черниговской области враг обстрелял Новгород-Северск, Семеновскую и Городнянскую общины.

Сообщается, что захватчики обстреливали приграничье Сумщины "Градами", ствольной артиллерией и минометами.

Из российского села Дарьино оккупанты накрыли территорию Юнаковской общины огнем из ствольной артиллерии калибра 152-мм. В результате обстрела получил осколочное ранение житель одного из сел общины.

На территорию Семеновской общины российские беспилотники сбросили 3 взрывных и одно самодельное поджигающее устройство.

Враг сегодня снова атаковал Запорожье

Оккупанты утром 7 октября во время воздушной тревоги нанесли ракетный удар по жилому сектору Запорожья. Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки.

В результате обстрела известно об одном пострадавшем, у которого осколочные ранения.

Отметим, что 6 октября оккупанты тоже нанесли ракетный удар по Запорожью 7 ракетами. Жертвами обстрела стали 12 человек.

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