Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру, где прятались беженцы: есть пострадавшие

Враг 4 мая обстрелял Святогорск Краматорского района. В частности, оккупанты повредили территорию Свято-Успенской лавры, где прятались беженцы. В результате обстрела ранены семь человек.

Славянская окружная прокуратура начала расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

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4 мая 2022 года российская армия нанесла авиаудар по городу Святогорск Краматорского района Донецкой области. Под прицел оккупантов попала Свято-Успенская Святогорская лавра, ныне приют для переселенцев.

В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития. Предварительно известно, что ранения получили 7 гражданских.



Оккупанты снова обстреляли Свято-Успенскую Святогорскую лавру

На месте происшествия работают следователи полиции и сотрудники ГСЧС. Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.

Оккупанты уже обстреливали эту лавру

12 марта российские захватчики открыли огонь по Святогорской лавре. В момент атаки врага там находились женщины и дети, которых эвакуировали из Изюма. В сети показали фото и видео последствий обстрелов.

Инцидент прокомментировал президент. Зеленский заявил, что на территории монастыря находились монахи и сотни беженцев. Никакой военной цели в лавре или рядом не было. Добавим, что эта лавра принадлежит УПЦ московского патриархата.

Ночные удары по Краматорску

В ночь на 5 мая враги интенсивно обстреливали Донбасс. Сильно пострадал Краматорск. Число раненых там выросло до 25, шестеро из них – госпитализировали.

Смотрите видео последствий ночного обстрела Краматорска:



Мэр Краматорска Александр Гончаренко отметил, что враг специально целился по жилым районам и центральной части города. Количество поврежденных жилых домов – не менее 9.

Добавим, что на конец апреля в Краматорске оставалось 40 – 50 тысяч местных жителей. Мэр города призвал людей эвакуироваться.

Ранее разведка Министерства обороны Великобритании сообщила о ближайших планах России. По их данным, цель оккупантов – наступление на Краматорск и Северодонецк. Установить контроль над этими городами враг стремится, несмотря на сопротивление ВСУ.

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