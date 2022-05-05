Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру, где прятались беженцы: есть пострадавшие
Источник:телеграм Офиса генпрокурора
Враг 4 мая обстрелял Святогорск Краматорского района. В частности, оккупанты повредили территорию Свято-Успенской лавры, где прятались беженцы. В результате обстрела ранены семь человек.
Славянская окружная прокуратура начала расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
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4 мая 2022 года российская армия нанесла авиаудар по городу Святогорск Краматорского района Донецкой области. Под прицел оккупантов попала Свято-Успенская Святогорская лавра, ныне приют для переселенцев.
В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития. Предварительно известно, что ранения получили 7 гражданских.
Оккупанты снова обстреляли Свято-Успенскую Святогорскую лавру
На месте происшествия работают следователи полиции и сотрудники ГСЧС. Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.
Оккупанты уже обстреливали эту лавру
12 марта российские захватчики открыли огонь по Святогорской лавре. В момент атаки врага там находились женщины и дети, которых эвакуировали из Изюма. В сети показали фото и видео последствий обстрелов.
Инцидент прокомментировал президент. Зеленский заявил, что на территории монастыря находились монахи и сотни беженцев. Никакой военной цели в лавре или рядом не было. Добавим, что эта лавра принадлежит УПЦ московского патриархата.
Ночные удары по Краматорску
В ночь на 5 мая враги интенсивно обстреливали Донбасс. Сильно пострадал Краматорск. Число раненых там выросло до 25, шестеро из них – госпитализировали.
Смотрите видео последствий ночного обстрела Краматорска:
Мэр Краматорска Александр Гончаренко отметил, что враг специально целился по жилым районам и центральной части города. Количество поврежденных жилых домов – не менее 9.
Добавим, что на конец апреля в Краматорске оставалось 40 – 50 тысяч местных жителей. Мэр города призвал людей эвакуироваться.
Ранее разведка Министерства обороны Великобритании сообщила о ближайших планах России. По их данным, цель оккупантов – наступление на Краматорск и Северодонецк. Установить контроль над этими городами враг стремится, несмотря на сопротивление ВСУ.
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