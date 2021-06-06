Российские оккупанты очищают реки в Крыму: надеются наполнить водохранилища

Российские оккупанты провели расчистку рек в Крыму, которые впадают в Изобильненское водохранилище. Таким способом там пытаются наполнить искусственные озера, которые пересыхают.
К очистке русел привлекли около 100 человек. По информации оккупационной "администрации", они разгребали ветки, поваленные деревья и каменные глыбы на пути естественного потока воды.
Обратите внимание Реки пересыхают, а водохранилища мелеют: в оккупированном Крыму воды стало еще меньше
Алуште не хватает воды
По словам оккупантов, принять решение о контроле рек решили понимая, что городу не хватит той воды, которая есть сейчас. Соответствующую инициативу поддержал ряд ведомств и служб.
Если эти действия дадут хотя бы 10% увеличения водного притока, то это будет означать, что все было не зря,
– говорится на сайте оккупационных властей.
Также появилась идея регулярно организовывать "экодесанты" по руслам водоемов, чтобы таким способом наполнить водохранилища.Обратите внимание! Ответственной за проблему воды в Крыму является страна-оккупант, то есть Россия. До 2014 года Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%.
В середине апреля стало известно, что в Ялте и Алуште – критическая ситуация с водой и ее может не хватить для курортного сезона. Поэтому воду начали подавать по графику.
Оккупанты расчищают водоемы в Крыму / коллаж 24 канала
Коротко о проблеме воды в Крыму
- Чтобы пополнить запасы воды на полуострове, оккупанты добывают ее из подземных источников. Это привело к засолению почвы, от чего гибнут деревья.
- Критической ситуация стала в 2020 году, когда таяние снега не наполнило водохранилища оккупантов.
- Сначала в Крыму объявили, что воду будут подавать по графику. Затем в Ялте отменили такое решение, отметив, что оно временное.
- Позиция Украины – начать поставки воды на полуостров только после деоккупации Крыма.