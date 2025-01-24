Россияне ставят цель окружить Великую Новоселку, – ОСГВ "Хортица"

Возле Великой Новоселки, что на Новопавловском направлении, сейчас наблюдается сложная ситуация. В течение определенного периода россияне пытаются окружить поселок.

ВСУ имеют определенные планы, как не допустить оккупации Великой Новоселки. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на слова представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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ВСУ контролируют ситуацию

Для того, чтобы ситуация оставалась контролируемой, в зону ответственности ОСГВ "Хортица" приезжал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Военные спланировали свои действия, подробностей, конечно же, Виктор Трегубов не назвал.

Могу лишь подчеркнуть, что ситуация находится в фокусе внимания. Она сложная, но все знают, что она сложная, и все рассматривают ряд вариантов по решению этой проблемы,

– рассказал представитель группировки.

Также Трегубов отметил, что российские войска пытаются обойти Покровск. Они избегают городских боев и обстреливают Покровск различными ракетами, FPV-дронами. Окружить город оккупантам не удается. Хотя на это направление россияне сейчас прилагают больше всего усилий.

Также украинские войска имеют возможность останавливать переправку оккупантов через реку Оскол.

У них это выглядит так: они бросили определенное количество людей, это количество было уничтожено, они еще бросили. В принципе на том направлении это не очень интенсивно, то они могут себе это позволить,

– отметил Трегубов.

Боевые действия возле Великой Новоселки

Напомним, по данным проекта DeepState, россияне активизировались возле Большой Новоселки после оккупации Нескучного и Временки. Враги штурмуют поселок группами из 10 человек, применяя технику, авиацию, артиллерию, минометы и дроны. Они имеют успехи на восточных окраинах.

Ситуация возле Великой Новоселки: смотреть на карте

Украинские бойцы ведут изнурительные бои с подавляющими силами противника. ВСУ пытаются нанести максимальные потери врагу, а также не допустить прорывов обороны и окружений.