россияне перебрасывают технику на Херсон, но без мостов возникают огромные пробки, – Хлань

россияне начали перебрасывать колонны техники в сторону Новой Каховки. Но из-за разрушения Антоновского моста у них есть определенные сложности.

Так, в Новой Каховке возникла огромная транспортная пробка, в том числе из гражданских автомобилей. Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ТрО, заместитель главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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Сейчас оккупанты ждут комендантского часа, чтобы перебросить технику через дамбу Каховской ГЭС. "Так они поступали и вчера, подтягивая колонны с техникой и боекомплектами. Как раз ночью туда очень точно прилетело, и сдетонировало все, что стянули за день. Они (базы россиян – 24 канал) очень сильно пылали", – сказал Хлань.

По словам военного, россияне не оставляют попыток перебрасывать технику через самодельную понтонную переправу. Они раскрыли несколько понтонов и тягачами перемещают с левого на правый берег военные машины вместе с гражданским транспортом.

Они (россияне – 24 канал) как всегда прикрываются гражданскими людьми, используют их как "живой щит", чтобы удовлетворять свои военные нужды. А это нарушение абсолютно всех международных правил по ведению военных действий,

– подчеркнул военнослужащий ТрО.

Хлань добавил, что россияне построили понтонную переправу возле Даровского моста. Но у сооружения нет такой пропускной способности, какая была у моста.

Наши ВСУ держат под огневым контролем все транспортные артерии. Когда это потребуется – мост будет уничтожен. А любой понтонный мост не является капитальным строительством, поэтому будет разлетаться как шелуха от семян,

– подчеркнул Хлань.

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26 июля Вооруженные Силы Украины нанесли мощный удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне. Сообщалось об использовании американских РСЗО HIMARS.

После разрушения моста возможности оккупантов значительно уменьшились. Дело в том, что он был стратегически важен для российских захватчиков.

29 июля наши защитники попали по 5 вражеским объектам на Херсонщине. Известно о 2 целях вблизи Новой Каховки и 3 целях в Чернобаевке, Олешках и Бриловке.

Сергей Хлань о наступлении на Херсон, деморализации россиян и подтягивании вооружения: смотрите видео