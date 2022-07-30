россияне перебрасывают технику на Херсон, но без мостов возникают огромные пробки, – Хлань
россияне начали перебрасывать колонны техники в сторону Новой Каховки. Но из-за разрушения Антоновского моста у них есть определенные сложности.
Так, в Новой Каховке возникла огромная транспортная пробка, в том числе из гражданских автомобилей. Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ТрО, заместитель главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
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Сейчас оккупанты ждут комендантского часа, чтобы перебросить технику через дамбу Каховской ГЭС. "Так они поступали и вчера, подтягивая колонны с техникой и боекомплектами. Как раз ночью туда очень точно прилетело, и сдетонировало все, что стянули за день. Они (базы россиян – 24 канал) очень сильно пылали", – сказал Хлань.
По словам военного, россияне не оставляют попыток перебрасывать технику через самодельную понтонную переправу. Они раскрыли несколько понтонов и тягачами перемещают с левого на правый берег военные машины вместе с гражданским транспортом.
Они (россияне – 24 канал) как всегда прикрываются гражданскими людьми, используют их как "живой щит", чтобы удовлетворять свои военные нужды. А это нарушение абсолютно всех международных правил по ведению военных действий,
– подчеркнул военнослужащий ТрО.
Хлань добавил, что россияне построили понтонную переправу возле Даровского моста. Но у сооружения нет такой пропускной способности, какая была у моста.
Наши ВСУ держат под огневым контролем все транспортные артерии. Когда это потребуется – мост будет уничтожен. А любой понтонный мост не является капитальным строительством, поэтому будет разлетаться как шелуха от семян,
– подчеркнул Хлань.
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- 26 июля Вооруженные Силы Украины нанесли мощный удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне. Сообщалось об использовании американских РСЗО HIMARS.
- После разрушения моста возможности оккупантов значительно уменьшились. Дело в том, что он был стратегически важен для российских захватчиков.
- 29 июля наши защитники попали по 5 вражеским объектам на Херсонщине. Известно о 2 целях вблизи Новой Каховки и 3 целях в Чернобаевке, Олешках и Бриловке.
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