Оккупанты отказываются идти в наступление: доказательства находят на освобожденных территориях

"Второй армии мира" понадобилось менее года, чтобы от желания в парадной форме зайти в Киев за "2-3 дня" перейти к написанию отказов выполнять приказы командиров. Соответствующие заявления обнаружили защитники Украины на деоккупированных территориях Запорожского направления.

Обнаружили эти заявления только недавно, в рамках нынешнего наступления украинских войск. Сами же объяснения оккупантов датированы 18 января 2023 года, за чуть более месяца до годовщины полномасштабного вторжения.

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Билет в один конец

В этих заявлениях солдаты объясняли свой отказ выполнять приказ о наступлении. Его дал командир роты в соответствии с распоряжением командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа страны-оккупантки.

Как видно из заявлений захватчиков, идти в наступление они отказывались по нескольким причинам. В частности, они называли отсутствие боевого опыта, плохое состояние здоровья, а также нравственную и психическую неустойчивость. Однако прежде всего само наступление они считали "дорогой в последний путь".

Также в одном из заявлений мобилизованный оккупант подчеркнул, что выполнять такие приказы должны не мобилизованные россияне, а профессионалы.

Заявления российских захватчиков / Радио Свобода

Интересно, что 58-я русская армия раньше считалась элитной, сами оккупанты ее называли одной из передовых в России. Однако еще в мае 2022 года Служба безопасности Украины опубликовала перехват захватчиков, из которого стало известно – эта армия "наголову разбита" на юге Украины.

В 2018 году ее переоснастили новейшими вооружением и техникой, "аналогов которым нет", а сейчас ВСУ сделали так, что "нет" самой 58 армии Южного военного округа РФ,

– отметили тогда в СБУ.

Оккупанты несут бешеные потери

Стоит отметить, что благодаря невероятной работе защитников Украины захватническая армия несет бешеные потери. Это заметила, в частности, и британская разведка.

Обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте,

– говорилось в сообщении разведки Великобритании.

В целом с начала полномасштабного вторжения на тот свет уже отправились 222 650 оккупантов, причем только за предыдущие сутки к общему количеству ликвидированных прибавилось 650 захватчиков. Несет постоянно потери Россия и в технике.

Так, за последние сутки, по состоянию на утро 22 июня, страна-террористка потеряла:

7 танков (общее количество – 4013 единиц),

12 боевых бронированных машин (7783),

21 артиллерийскую систему (3941),

2 РСЗО (617),

1 средство ПВО (376),

1 вертолет (307),

10 БПЛА оперативно-тактического уровня (3438),

11 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6678).



Потери врага по состоянию на 22 июня 2023 года / Фото Генштаб ВСУ

Однако, несмотря на ощущение восторга украинскими защитниками, не стоит забывать, какими силами и какой ценой им удается выгонять вражескую орду из наших земель. Защитникам всегда нужна поддержка и помощь гражданских украинцев.24 Канал открыл сбор и оперативно собирает средства на внедорожник для 24 бригады имени короля Даниила, которая прямо сейчас выжигает врага на Донетчине. Присоединяйтесь к сбору по ссылке

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