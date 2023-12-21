Оккупанты перекрыли Керченский мост: в Крыму раздаются мощные взрывы
Во временно оккупированной Керчи раздаются мощные взрывы. Оккупанты уже перекрыли движение через мост.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Первые взрывы во временно оккупированном Крыму прогремели около 14:10, передает 24 Канал.
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Оккупанты перекрыли Крымский мост после взрывов
В местных телеграм-каналах сообщают, что первоначально прогремели 2 мощных взрыва в Керчи. Через несколько минут – еще два.
После этого оккупанты сообщили, что движение по Крымскому мосту временно перекрыли. В крымских телеграм-каналах оккупанты заявили одновременно и якобы о "ракетной опасности", и "атаке беспилотников".
Как сообщают местные жители, после взрывов в небо взвился дым в районе Индустриального шоссе.
После взрывов в Керчи поднялся столб дыма / Фото "Крымский ветер"
Российские пропагандисты традиционно заявили о работе "пе-ве-о" и сообщают о якобы "успешном отражении атаки". Естественно, оккупанты утверждают также, что "повреждений нет". А вот почему в Керчи после взрывов появился дым, захватчики решили не объяснять.
Взрывы в Крыму: последние новости
- Ночью и утром 20 декабря во временно оккупированном Крыму в разных городах раздались взрывы. В частности, "хлопок" посетил Севастополь, Перевальный, Евпаторию и Красноперекопск. Как сообщали в сети, взрывы раздавались вблизи военных объектов россиян.
- Тревожная ночь для россиян во временно оккупированном Крыму была и 15 декабря. Вечером начали раздаваться мощные взрывы. К утру российское минобороны заявило о якобы "атаке беспилотников". По словам оккупантов, российская "пе-ве-о" якобы сбила 32 дрона.
- Украинские защитники приближают деоккупацию полуострова удачными спецоперациями. Так, 5 декабря СБУ и ГУР успешно поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии – это важный инфраструктурный объект, обеспечивающий топливом российские войска. По нему отработали украинские беспилотники, поразившие объекты нефтебазы. Известно, что оккупанты на территории морского терминала хранили около 30 резервуаров с топливом.