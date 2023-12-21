Оккупанты перекрыли Керченский мост: в Крыму раздаются мощные взрывы

Во временно оккупированной Керчи раздаются мощные взрывы. Оккупанты уже перекрыли движение через мост.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Первые взрывы во временно оккупированном Крыму прогремели около 14:10, передает 24 Канал.

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Оккупанты перекрыли Крымский мост после взрывов

В местных телеграм-каналах сообщают, что первоначально прогремели 2 мощных взрыва в Керчи. Через несколько минут – еще два.

После этого оккупанты сообщили, что движение по Крымскому мосту временно перекрыли. В крымских телеграм-каналах оккупанты заявили одновременно и якобы о "ракетной опасности", и "атаке беспилотников".

Как сообщают местные жители, после взрывов в небо взвился дым в районе Индустриального шоссе.



После взрывов в Керчи поднялся столб дыма / Фото "Крымский ветер"

Российские пропагандисты традиционно заявили о работе "пе-ве-о" и сообщают о якобы "успешном отражении атаки". Естественно, оккупанты утверждают также, что "повреждений нет". А вот почему в Керчи после взрывов появился дым, захватчики решили не объяснять.

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