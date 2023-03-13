Как оккупанты ищут украинскую ПВО: в сети появились показательные кадры

Противовоздушная оборона Украины более года с начала широкомасштабной войны зарекомендовала себя крайне эффективно, что, очевидно, не нравится оккупантам. Известно, что захватчики даже поднимали в небо авиацию у северной границы, чтобы разыскать установки ПВО.

В понедельник, 13 марта, в анонимных телеграм-каналах появились сообщения о том, что оккупанты подняли в небо над Черниговщиной авиацию. Об этом сообщает 24 Канал.

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"Воздушный движ"

Собственно, искали захватчики, как ни странно, украинские системы ПВО. После полетов их летательных аппаратов в небе остались следы, что подтверждают видеоролики из этой местности.

В Черниговской области россияне искали украинские ПВО: смотрите видео с телеграм-каналов

Вместе с тем в сети появились фотографии, подтверждающие, что оккупанты были в активных поисках украинских установок ПВО. Вряд ли, конечно, им что-то удалось найти.

Захватчики поднимали в небо авиацию на Черниговщине / фото из телеграм-каналов

Что может означать активизация оккупантов

Можно предположить, что Россия готовится к очередному массированному ракетному удару и разведывает ситуацию. Собственно, в ОК "Юг" не так давно отмечали, что угроза атак чрезвычайно высока.

В частности, спикер Наталья Гуменюк констатировала, что в Черном море враг сосредоточил 2 корабля-ракетоносители, на которых может быть до 16 ракет типа "Калибр".

Спустя время стало известно, что враг вывел в море еще одно судно. Общий залп "Калибров" может насчитывать до 20 единиц.

Украинская ПВО наготове