Паника повсюду, оккупанты пригнали 40 автобусов, сообщают об эвакуации, – мэр Мелитополя
Россияне понимают, что не задержатся долго на временно оккупированных территориях. Так, в городе Мелитополе появляется все больше автобусов и другого транспорта, который может указывать на подготовку к бегству.
Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что Мелитополь враг превратил в свой административный и логистический центр оккупированного Юга, поэтому местное население часто страдает от террора.
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Федоров заметил, что сейчас точно есть паника и среди коллаборантов, и среди оккупантов на временно оккупированных территориях. Однако сегодня еще рано говорить о том, что они убегают оттуда.
Сегодня можем говорить только фактами. Факт есть – не менее 40 автобусов они пригнали во временно оккупированный Мелитополь, и вряд ли эти автобусы для того, чтобы проводить туристические туры,
– добавил говорящий.
Предатели думают о бегстве
Также по сообщениям Федорова, в районе Васильевки, Токмака, Молочанска наблюдается тенденция, когда россияне с громкоговорителями на своих автомобилях призывают людей выезжать из этого района, по меньшей мере, на территории временно оккупированного Мелитополя.
Оккупанты раздают листовки в Энергодаре о том, что хотят эвакуировать детей, просят записаться до конца текущего месяца на эвакуацию, которая должна состояться в первых числах мая. В Мелитополе также появляются призывы к эвакуации.
Мэр Мелитополя рассказал инсайдерскую информацию от оккупантов, что они ищут возможности либо уехать, либо наладить связь со спецслужбами Украины.
Как они с этим справятся, я не знаю. На мой взгляд, лучшее для нас то, чтобы все коллаборанты оказались на скамье подсудимых по украинскому законодательству, это будет наиболее правильный вариант развития событий,
– заметил Федоров.
По его словам, других вариантов у россиян фактически и не будет, потому что предатели не нужны никому. Россия будет их бросать, когда будет выходить из украинских земель.
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Количество россиян на временно оккупированной части Запорожья
Чиновник сообщил, что у россиян сейчас есть два логистических хаба на временно оккупированной территории Запорожской области. Первый – на побережье Азовского моря, в Кирилловке, куда они привозят и сортируют военное вооружение и технику. Второй – это также побережье Азовского моря, село Приморский Посад.
Точно десятки тысяч военнослужащих, тысячи единиц военного вооружения находятся на территории временно оккупированной Запорожской области,
– рассказал Федоров.
Он добавил, что каждый день к оккупантам заходит "хлопок". Попадания фиксируются на территории Васильевки, Пологов, Энергодара, также в тылу – в Мелитополе, на военной базе уже десятки раз что-то взрывалось, хотя до этого оккупанты считали это место безопасным.
Враг готовится к обороне
На оккупированной части Запорожской области россияне готовятся к обороне, строят фортификационные сооружения, копают рвы, возводят бетонные конструкции. Также начинают строить несколько новых линии обороны, например между Запорожской и Донецкой областями, между Запорожской и Херсонской областями, также неподалеку от города Мелитополя между Терпинновской и Мировской ОТГ.
Федоров сообщил, что в самом Мелитополе местного мирного населения осталось около 50 – 60 тысяч, по их сообщениям, другого населения – приехавших точно не меньше. К тому же, там находятся не только военные, непосредственно участвующие в боевых действиях, но и сотрудники ФСБ, российских разведок, росгвардии и т.д.
Последние новости из временно оккупированного Мелитополя
- В Мелитополе активно работает движение сопротивления "Желтая лента". В их ряды присоединились более 10 тысяч партизан. Они, в частности, рисуют аутентичные украинские буквы на зданиях, где размещаются оккупанты. Был случай, когда кадыровцы уехали из дома, на котором была нарисована буква "Ї".
- Также партизаны пишут интересные послания на российских банкнотах, котопые временно ходят на территории города.
- 14 апреля в районе железнодорожного депо у окупантов сдетонировали боеприпасы. В этом районе захватчики концентрируют свою технику и оружие.