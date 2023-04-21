Паника повсюду, оккупанты пригнали 40 автобусов, сообщают об эвакуации, – мэр Мелитополя

Россияне понимают, что не задержатся долго на временно оккупированных территориях. Так, в городе Мелитополе появляется все больше автобусов и другого транспорта, который может указывать на подготовку к бегству.

Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что Мелитополь враг превратил в свой административный и логистический центр оккупированного Юга, поэтому местное население часто страдает от террора.

Обратите внимание Россияне со скоростью звука уйдут из двух регионов: фронтовая сводка от Романа Свитана

Федоров заметил, что сейчас точно есть паника и среди коллаборантов, и среди оккупантов на временно оккупированных территориях. Однако сегодня еще рано говорить о том, что они убегают оттуда.

Сегодня можем говорить только фактами. Факт есть – не менее 40 автобусов они пригнали во временно оккупированный Мелитополь, и вряд ли эти автобусы для того, чтобы проводить туристические туры,

– добавил говорящий.

Предатели думают о бегстве

Также по сообщениям Федорова, в районе Васильевки, Токмака, Молочанска наблюдается тенденция, когда россияне с громкоговорителями на своих автомобилях призывают людей выезжать из этого района, по меньшей мере, на территории временно оккупированного Мелитополя.

Оккупанты раздают листовки в Энергодаре о том, что хотят эвакуировать детей, просят записаться до конца текущего месяца на эвакуацию, которая должна состояться в первых числах мая. В Мелитополе также появляются призывы к эвакуации.

Мэр Мелитополя рассказал инсайдерскую информацию от оккупантов, что они ищут возможности либо уехать, либо наладить связь со спецслужбами Украины.

Как они с этим справятся, я не знаю. На мой взгляд, лучшее для нас то, чтобы все коллаборанты оказались на скамье подсудимых по украинскому законодательству, это будет наиболее правильный вариант развития событий,

– заметил Федоров.

По его словам, других вариантов у россиян фактически и не будет, потому что предатели не нужны никому. Россия будет их бросать, когда будет выходить из украинских земель.

Федоров рассказал о панических действиях россиян в Мелитополе: смотреть видео

Количество россиян на временно оккупированной части Запорожья

Чиновник сообщил, что у россиян сейчас есть два логистических хаба на временно оккупированной территории Запорожской области. Первый – на побережье Азовского моря, в Кирилловке, куда они привозят и сортируют военное вооружение и технику. Второй – это также побережье Азовского моря, село Приморский Посад.

Точно десятки тысяч военнослужащих, тысячи единиц военного вооружения находятся на территории временно оккупированной Запорожской области,

– рассказал Федоров.

Он добавил, что каждый день к оккупантам заходит "хлопок". Попадания фиксируются на территории Васильевки, Пологов, Энергодара, также в тылу – в Мелитополе, на военной базе уже десятки раз что-то взрывалось, хотя до этого оккупанты считали это место безопасным.

Враг готовится к обороне

На оккупированной части Запорожской области россияне готовятся к обороне, строят фортификационные сооружения, копают рвы, возводят бетонные конструкции. Также начинают строить несколько новых линии обороны, например между Запорожской и Донецкой областями, между Запорожской и Херсонской областями, также неподалеку от города Мелитополя между Терпинновской и Мировской ОТГ.

Федоров сообщил, что в самом Мелитополе местного мирного населения осталось около 50 – 60 тысяч, по их сообщениям, другого населения – приехавших точно не меньше. К тому же, там находятся не только военные, непосредственно участвующие в боевых действиях, но и сотрудники ФСБ, российских разведок, росгвардии и т.д.

Последние новости из временно оккупированного Мелитополя