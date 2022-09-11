Цинизму нет предела: оккупанты провели "концерт" у разбитого театра Мариуполя

11 сентября 2022 , 09:11
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Российские захватчики снова устроили "концерт" на костях в оккупированном и разрушенном до основания Мариуполе. Оккупанты провели "концерт" возле драмтеатра, где погибло немало людей.

В театре, возле которого оккупанты проводят "концерт", россияне убили около 300 человек

Видео "концерта" появилось в местных социальных сетях, пишет 24 канал . Пропагандисты в Мариуполе выступили с циничной речью и пригласили оркестр.

Кстати Сопротивление растет: в одном из районов Мариуполя местные вывесили украинский флаг.

Циническое действо происходило у здания драмтеатра, которое россияне 16 марта 2022 уничтожили тяжелыми бомбами. Как известно, в здании от обстрелов спасалось немало людей. В результате обстрела врага погибли около 300 человек.

Цинический концерт у театра в Мариуполе: видео

Следует отметить, что оккупанты в очередной раз проводят "концерт" на костях в уничтоженном Мариуполе. В начале августа россияне провели рок-концерт на развалинах "Азовстали", где украинские воины героически держали оборону.

Для этого позора оккупанты сделали импровизированную сцену возле завода и провели "концерт". На этом действе оккупантов и псевдоволонтеров развлекал гитарист, который пел на фоне разрушенного завода.

оккупанты могут провести "судилище" в Мариуполе

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Автор: Михайло Гема