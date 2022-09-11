Цинизму нет предела: оккупанты провели "концерт" у разбитого театра Мариуполя

Российские захватчики снова устроили "концерт" на костях в оккупированном и разрушенном до основания Мариуполе. Оккупанты провели "концерт" возле драмтеатра, где погибло немало людей.

В театре, возле которого оккупанты проводят "концерт", россияне убили около 300 человек

Видео "концерта" появилось в местных социальных сетях, пишет 24 канал . Пропагандисты в Мариуполе выступили с циничной речью и пригласили оркестр.

Кстати Сопротивление растет: в одном из районов Мариуполя местные вывесили украинский флаг.

Циническое действо происходило у здания драмтеатра, которое россияне 16 марта 2022 уничтожили тяжелыми бомбами. Как известно, в здании от обстрелов спасалось немало людей. В результате обстрела врага погибли около 300 человек.

Цинический концерт у театра в Мариуполе: видео

Следует отметить, что оккупанты в очередной раз проводят "концерт" на костях в уничтоженном Мариуполе. В начале августа россияне провели рок-концерт на развалинах "Азовстали", где украинские воины героически держали оборону.

Для этого позора оккупанты сделали импровизированную сцену возле завода и провели "концерт". На этом действе оккупантов и псевдоволонтеров развлекал гитарист, который пел на фоне разрушенного завода.

оккупанты могут провести "судилище" в Мариуполе

Перед Днем Независимости Украины в информационном пространстве появилась информация, что Россия планирует в Мариуполе организовать "судилище" для украинских военнопленных с "Азовстали". Для этого захватчики даже привезли клетки в Мариуполь.

В украинской разведке предупреждали, что россияне могут совершить провокацию, нанеся ракетный удар. На фоне этой информации Владимир Зеленский предупредил, что Украина выйдет из мирных переговоров, если Россия проведет циничное "судилище".

Хотя 24 августа россия не провела "судилище", однако продолжает угрожать, что сделает это. В Украине угрозы врага связывают с успехами ВСУ по всем направлениям.

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