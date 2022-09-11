Цинизму нет предела: оккупанты провели "концерт" у разбитого театра Мариуполя
Российские захватчики снова устроили "концерт" на костях в оккупированном и разрушенном до основания Мариуполе. Оккупанты провели "концерт" возле драмтеатра, где погибло немало людей.
В театре, возле которого оккупанты проводят "концерт", россияне убили около 300 человек
Видео "концерта" появилось в местных социальных сетях, пишет 24 канал . Пропагандисты в Мариуполе выступили с циничной речью и пригласили оркестр.
Кстати Сопротивление растет: в одном из районов Мариуполя местные вывесили украинский флаг.
Циническое действо происходило у здания драмтеатра, которое россияне 16 марта 2022 уничтожили тяжелыми бомбами. Как известно, в здании от обстрелов спасалось немало людей. В результате обстрела врага погибли около 300 человек.
Цинический концерт у театра в Мариуполе: видео
Следует отметить, что оккупанты в очередной раз проводят "концерт" на костях в уничтоженном Мариуполе. В начале августа россияне провели рок-концерт на развалинах "Азовстали", где украинские воины героически держали оборону.
Для этого позора оккупанты сделали импровизированную сцену возле завода и провели "концерт". На этом действе оккупантов и псевдоволонтеров развлекал гитарист, который пел на фоне разрушенного завода.
оккупанты могут провести "судилище" в Мариуполе
- Перед Днем Независимости Украины в информационном пространстве появилась информация, что Россия планирует в Мариуполе организовать "судилище" для украинских военнопленных с "Азовстали". Для этого захватчики даже привезли клетки в Мариуполь.
- В украинской разведке предупреждали, что россияне могут совершить провокацию, нанеся ракетный удар. На фоне этой информации Владимир Зеленский предупредил, что Украина выйдет из мирных переговоров, если Россия проведет циничное "судилище".
- Хотя 24 августа россия не провела "судилище", однако продолжает угрожать, что сделает это. В Украине угрозы врага связывают с успехами ВСУ по всем направлениям.
Вас это может заинтересовать – ВСУ возвращают Луганскую область: смотрите видео