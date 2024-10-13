Оккупанты расстреляли 9 украинских военных в Курской области, – DeepState

Российские захватчики продолжают совершать военные преступления против наших защитников. На этот раз оккупанты расстреляли 9 украинских военных в Курской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState со ссылкой на их источники. Эксперты отметили, что в целом ситуация в Курской области продолжает оставаться динамичной.

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Что известно о расстреле украинских военных россиянами

В DeepState отметили, что источники в 1 отдельной танковой бригаде рассказали им, что россияне 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе населенного пункта Зеленый Шлях в Курской области.

Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться,

– пишут аналитики.

Они также написали, что ситуация в Курской области продолжает оставаться сложной. Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но, по словам экспертов, восстановить утраченное крайне трудно.

Кроме того, в DeepState заверили, что обсудили ситуацию с расстрелом украинских военных с другими офицерами и командирами на разных участках. Аналитики подчеркнули, что экипажам БПЛА стоит серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать собственной безопасностью.

К слову, только 6 октября стало известно, что российские захватчики вплотную расстреляли безоружных украинских защитников вблизи Нью-Йорка в Донецкой области. По словам одного российского солдата, который совершил это преступление, с пленными "не было, когда возиться", поэтому вражеское командование якобы отдало приказ расстрелять украинских военных.