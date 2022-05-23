Оккупанты разбомбили школу-интернат в Николаевской области: ужасные фото последствий

Российские захватчики продолжают беспощадно бить по Николаевщине. В частности, вражеские снаряды уничтожили в области школу-интернат.

Когда заведение еще работало, в нем вместе жили и учились дети из полных семей и дети-сироты. Школа расположена на улице Центральной в селе Шевченково.

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Оккупанты разрушили школу-интернат в Николаевской области

Начальник отдела образования, молодежи и спорта Шевченковского сельского совета Оксана Калюжная опубликовала на своей фейсбук-странице фото разрушенной школы-интерната, которую разбомбили российские оккупанты.

Помещение Шевченковской школы-интерната. Шевченковское территориальное общество Николаевской области ежедневно – под обстрелами. Боже, спаси и сохрани!!!

– написала Калюжная.

На фотографиях видно, что в результате вражеских обстрелов в школе полностью выбило все окна. Кроме того, взрывная волна разбрасывала мебель и другие вещи внутри помещений.

Шевченковскую школу-интернат основали еще в 1962 году. Ее построили для детей-сирот, лишенных родительской заботы или из малообеспеченных семей. В 2020 году здесь проживало 99 воспитанников, из них 20 – сироты. Дети изучали правовые законы, правила дорожного движения, пожарную безопасность, основы гигиены. Кроме того, специалисты проводили работу по профилактике наркомании и учили школьников отстаивать свои права. Также учащиеся учили историю родного края, национальные традиции, обычаи и украинские песни.

Смотрите фото разрушений школы-интерната Николаевской области / Фото Оксаны Калюжной

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Кратко о ситуации в Николаевской области

Силы ПВО сбили над Николаевщиной крылатую ракету Х, которую российские оккупанты выпустили из стратегического бомбардировщика.

В то же время в областном центре задержали группу из четырех агентов, сотрудничавших с захватчиками. Ее организовал житель Херсона.

Одна из женщин собирала данные о дислокации военных вооруженных сил Украины и арендовала квартиру для своих соучастников. Другая злоумышленница также время от времени передавала информацию о размещении личного состава и техники украинской армии.

В свою очередь, третья подозреваемая располагала персональными данными 71 военного ВСУ. Организатор также собирал данные о расположении украинских подразделений.

Оккупанты продолжают бить по области, в частности по пригороду Николаева, из реактивных систем залпового огня "Смерч". Также обстрелы были зафиксированы в Широковской общине.

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