Оккупанты снова обстреляли Гуляйполе: во многих домах вылетели окна
Источник:телеграмм Запорожской ОВА
Накануне российские захватчики обстреляли Пологовский район на Запорожье. Враг гнал из артиллерии прямо по частным домам.
Как рассказали Запорожской областной военной администрации, от обстрелов пострадали жители Гуляйполя.
Важно Потери россиян в Северодонецке огромны, туда опрокидывают кафиров из других направлений, – Гайдай
В результате артиллерийского удара в зданиях разрушены крыши и вылетели окна. Также повреждена дворовая территория и придомовые хозяйственные здания.
Кроме того, пострадали несколько местных магазинов: в них выбиты окна и стены. В настоящее время установлена информация о двух травмированных гражданах, получивших осколочные ранения.
Оккупанты готовят наступление на Запорожье
- 1 июня россияне пытались штурмовать направление в Гуляйполь, но не имели там успеха. Теперь есть вероятность того, что они будут двигаться в Запорожье.
- Российские захватчики продолжают обстреливать Камышеваху. В частности, 31 мая они били по мирным домам несколько часов . Граждане, до сих пор не уехавшие, успели спрятаться в подвалах. К счастью, жертв и раненых не было.
- В то же время из общины Гуляйполя выехали почти 80% жителей . Ситуация в районе очень сложная. Каждый день россияне готовят по мирным домам, вполне осознанно пытаясь нанести ущерб украинцам и гражданской инфраструктуре.
- В свою очередь, к Васильевке захватчики начали сгонять свои старые танки . Враг активно работает над построением второй линии обороны и надеется сдержать контрнаступление ВСУ.
- Однако нашим защитникам и защитницам 31 мая удалось ликвидировать 15 российских кафиров и сбить самолет. Кроме того, они в очередной раз уничтожили немало вражеской техники .
Добавим, что российские захватчики несут большие потери, начав войну в Украине. На 2 июня украинские военные ликвидировали уже около 30 850 врагов. Только за минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 150 российских кафиров.
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 98-й день войны потери кафиров составляют:
- личного состава – около 30 700 (+200) человек;
- танков – 1361 (+3) единица;
- боевых бронированных машин – 3 343 (+41) единицы;
- артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;
- реактивных систем залпового огня – 207 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 94 (+1) единицы;
- самолетов – 208 единиц;
- вертолетов – 175 (+1) единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 519 (+4) единиц;
- крылатых ракет – 120 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;
- специальной техники – 49 (+1) единиц.