Россияне ударили по домам в Великом Бурлуке: есть погибшие, под завалами – еще люди

Оккупанты днем обстреляли Харьковскую область из баллистики. Стало известно, что снаряды попали в жилые дома.

Российские захватчики совершили ракетную атаку на поселок Великий Бурлук Харьковской области. Враг снова цинично бил именно по гражданской инфраструктуре.

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Ударили по домам

Первые взрывы в области прогремели примерно в 16:16. Предварительно, противник наносил удары с С-300.

Вражеские снаряды попали в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. В двухэтажном доме из 16 квартир 8 разрушены. Повреждения получили также два полицейских автомобиля.

По данным ОВА, пострадали 7 местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двоих спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали.

Под завалами еще находятся люди. Поисково-спасательная работа продолжается.

Тем временем в полиции Харьковской области сообщили о первых. Там говорят о 4 пострадавших – трех мужчинах и женщине. Еще четыре человека могут находиться под завалами, разбор которых продолжается.

Позже в ОВА заявили, что удалось из-под завалов спасти одну женщину.

В прокуратуре уже приступили к судебному расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Там заявили о прямом попадании вражеской ракеты у двухэтажного многоквартирного дома. Вторая ракета упала возле частного жилого квартала, есть повреждения домовладений.

По состоянию на 19:00 два человека погибли, еще пятеро – травмированы.

Под завалами продолжают находиться еще люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Последствия очередного военного преступления России / Фото Нацполиция

На Харьковскую область летела ракета

Ранее сегодня, после 14:00 Воздушные силы сообщали о ракетной угрозе Харьковской области и еще нескольких восточных и юго-восточных областей.

В 16:09 стало известно, что на Харьковскую область направляется ракета. Через несколько минут там раздались взрывы.

В то же время под вражеским обстрелом оказалась и Донецкая область. Там оккупанты убили двух человек в результате удара по селу Николаевка в Краматорском районе.

В "Свободе России" пообещали бить по Белгороду за каждый удар по Харькову

Харьков часто попадает под вражеские обстрелы. Противник периодически наносит удары баллистикой по городу. Сегодня оппозиционное милитарное движение "Свобода России" заявило о намерении отвечать на каждый обстрел Харькова ударом по военным объектам в Белгороде. Как убеждают участники движения, им есть чем бить по Белгороду, ведь у них немало трофейной техники, захваченной в российской армии.

Легион "Свобода России" подчеркнул, что они будут атаковать исключительно военные объекты в Белгородской области. В то же время, там признали, что очень часто эти объекты расположены вблизи гражданской инфраструктуры. Поэтому легионеры попросили своих поклонников по возможности покинуть регион.