Оккупанты снова ударили ракетами по Запорожью и окрестностям
Источник:Александр Старух
Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Украины. 7 октября они снова атаковали Запорожье.
Оккупанты снова ударили ракетами по Запорожью и окрестностям
Вчера, 6 октября, они нанесли удар по жилым домам города. А уже 7 октября после объявления воздушной тревоги в области сообщили о звуках взрывов.
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В 17:03 в Запорожье и области была объявлена воздушная тревога. Несколько минут спустя глава Запорожской ОГА сообщил, что враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям. Он призвал людей оставаться в укрытиях, поскольку есть риск повторных обстрелов.
Так, чуть позже в сети сообщили, что в области работает ПВО.
По состоянию на 17:34 в Запорожье и области был объявлен отбой. Так что местные жители могут покидать укрытия и возвращаться к делам.
Впервые ударили утром
Заметим, 7 октября утром российские оккупанты впервые атаковали Запорожье дронами – беспилотными летательными аппаратами. В результате атаки разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в двух районах города. Также, как известно, есть один пострадавший – он госпитализирован.
Предварительно, враг применил БПЛА Shahed-136. Поэтому местные жители не слышали слишком громких звуков взрывов.
Удар по Запорожье 6 октября: коротко
- Сообщение о ракетном ударе по городу 6 октября поступило от главы ОВА Александра Старуха в 06:15. Он отметил, что российские военные атаковали инфраструктурные объекты в областном центре.
- Уже впоследствии он добавил, что оккупанты попали в жилые дома. Они потерпели значительные разрушения. А еще чуть позже Куртев отметил, что враги нанесли 7 ракетных ударов. Разрушены целые подъезды.
- Известно, что в результате атаки по жилым домам погибли 12 мирных жителей. При этом аварийно-спасательные работы на месте попадания российских ракет все еще продолжаются. Спасатели продолжают разбирать завалы.
- На ракетный удар по Запорожью отреагировал глава ОП Андрей Ермак. Он отметил, что россияне нанесли очередной террористический обстрел. Глава ОП подчеркнул, что оккупанты "умеют воевать только с мирными людьми". Он назвал их безумными трусами.
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