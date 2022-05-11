Оккупанты снова выпустили по Одесской области крылатую ракету: над морем ее сбили силы ПВО

Российские военные 11 мая выпустили крылатую ракету по Одесской области. К счастью, ее сбили украинские силы ПВО.

Детали нового обстрела области

Свою ракету враг выпустил по Одесской области из самолета. Ее сбили над морем.

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Эту информацию подтвердили в оперативном командовании "Юг".

По Одесской области нанесли очередной ракетный удар. С вражеского самолета выпустили крылатую ракету, которую над морем точно сбили силы ПВО,

– говорится в сообщении.

Оккупанты массово обстреливают Одесскую область

Российские военные уже долгое время ежедневно запускают ракеты по Одесской области. Только за 9 мая оккупанты бросили на украинский город 7 ракет, среди них были и 3 ракеты "Кинжал". Их запустили из самолета стратегической авиации Ту-22.

Гиперзвуковые ракеты попали в объекты туристической инфраструктуры. В общей сложности они разрушили 5 зданий. Известно, что два человека пострадали и их увезли в больницу.

Другая вражеская ракета попала в торгово-развлекательный центр, после чего вспыхнул пожар. Площадь горения составила 1000 квадратных метров. Пламя тушили 35 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС. К сожалению, один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Также враг попал в предприятие, которое в то время работало.

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Враг бросает на Одессу советские ракеты

Вместе с современными "Кинжалами" россияне используют устаревшие ракеты Х-22. Эти ракеты еще с 1960-х годов. Они могут ошибаться на 200 – 300 метров и попадать в другие объекты. По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, одновременное применение новых и старых ракет свидетельствует о том, что россияне стали экономить высокоточное оружие.

Поэтому будет много промахов, а соответственно – попадут в жилые дома.

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