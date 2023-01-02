В ожидании ВСУ: "губернатор" Севастополя отправил все имущество и детей за границу, – ЦНС

Воины Украины помогают захватчикам на оккупированных территориях быстро переходить от стадии отрицания реальности к стадии принятия неотвратимого. Эти процессы не обходят стороной и временно оккупированный Крым.

Поэтому как бы русские не кричали, что они на захваченных территориях "навсегда", их действия свидетельствуют об обратном. Речь, в том числе, и о поспешном вывозе всего нажитого с оккупированного полуострова.

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Вывез все на Кипр

Так, очередным таким примером стал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. Стало известно, что он уже вывез все свое имущество на Кипр и не забыл прихватить домашних любимцев.

Также гауляйтер отправил своих детей за границу.

Похоже, что московские муртады не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на свои же заявления, которые они делают на камеру,

– сообщили в ЦНС.

И Развозжаев таков не один. В ЦНС утверждают, что на временно оккупированных территориях оккупанты занимаются мародерством предприятий и жилых помещений и вывозят как можно дальше своих родственников. Очевидно, они "что-то" чувствуют.

В Крыму растет паника

О напряженной атмосфере в Крыму рассказал также крымский активист и военный ВСУ Василий Самойлов. По его словам, сейчас панические настроения на полуострове усиливаются с каждым днем, на что, в частности, влияет и "хлопок".

"Хлопок" очень сильно влияет на моральное состояние как оккупантов, так и местных предателей. Чем больше "хлопка", тем больше они начинают паниковать,

– сказал Самойлов.

Так, все больше россиян пытаются сбежать с оккупированного полуострова, при чем настолько быстро, что поток машин даже парализовал движение на Крымском мосту.

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