Тож як би росіяни не кричали, що вони на загарбаних територіях "назавжди", їхні дії свідчать про протилежне. Мовиться, зокрема, й про поспішне вивезення усього нажитого з окупованого півострова.

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Вивіз все на Кіпр

Так, черговим таким прикладом став так званий "губернатор" Севастополя Михаїл Развожаєв. Стало відомо, що він уже вивіз все своє майно на Кіпр, й не забув прихопити домашніх улюбленців.

Також гауляйтер відправив за кордон своїх дітей.

Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру,

– повідомили у ЦНС.

І Розвозжаєв такий не один. У ЦНС стверджують, що наразі на тимчасово окупованих територіях окупанти займаються мародерством підприємств та житлових помешкань та вивозять якомога далі свої родичів. Вочевидь, вони "щось" відчувають.

У Криму зростає паніка

Про напружену атмосферу у Криму розповів також кримський активіст та військовий ЗСУ Василь Самойлов. За його словами зараз панічні настрої на півострові посилюються з кожним днем, на що, зокрема, впливає й "бавовна".

"Бавовна" дуже сильно впливає на моральний стан як окупантів, так і місцевих зрадників. Чим більше "бавовни", тим більше вони починають панікувати,

– сказав Самойлов.

Так, все більше росіян намагаються втекти з окупованого півострова, при чому настільки швидко, що потік машин навіть паралізував рух на Кримському мосту.

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