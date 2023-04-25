Оккупанты ударили по центру Купянска: прилетело в музей, под завалами люди
25 апреля 2023, 09:34Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак
Утром 25 апреля российские захватчики цинично обстреляли центр города Купянск Харьковской области. К сожалению, в результате этого есть раненые.
Оккупанты попали в музей. Под завалами могут находиться люди.
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Обстрел Купянска
Купянск обстреляли из С-300. Захватчики попали в музей. Предварительно, уже известно о более 5 раненых.
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В Харьковской ОВА подтвердили и зафиксировали попадание в здание Краеведческого музея.
По предварительной информации, 5 гражданских людей получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами,
– рассказал глава региона Олег Синегубов.
В настоящее время на месте работают все экстренные службы. Информация уточняется.
Россияне жестоко обстреливают Харьковщину
- Вечером 22 апреля оккупанты снова обстреляли Харьковщину. В результате этого возник пожар. В Харьковской ОВА заявили, что зафиксировали всего 5 прилетов как в городе, так и в Харьковской области.
- Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове было атаковано несколько районов.
- Так, в Новобаварском районе города из-за ракетных обстрелов возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.
- Также враг атаковал Слободской и Основенский районы Харькова. В обоих случаях под обстрелом находились гражданские объекты.
- Кроме этого, вражеский снаряд попал в село Котляры. Взрывная волна снесла заборы, окна и крыши домов. На месте прилета образовалась воронка, диаметром 3 метра и глубиной около 20 – 30 сантиметров.
- Очевидцы, чьи дома расположены недалеко от взрыва, рассказали о последствиях атаки. Их окна были заклеены скотчем, это уберегло семью от стеклянных обломков. Семья только успела спрятаться за четыре стены, как раздался следующий взрыв.
- Кстати, во время воздушной тревоги на заправке "УкрГазДобыча" произошел пожар. Известно, что взорвались цистерны с газом. Раненых в результате взрыва нет. К тому же на месте инцидента не нашли никаких воронок, обломков или следов взрыва ракеты вокруг АЗС.
- Интересно, что во время атаки одна из ракет упала на территории России – она взорвалась в Белгородской области.