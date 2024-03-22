Оккупанты ударили по крупнейшей ГЭС в Украине – Днепровской: есть попадания

Россия 22 марта массированно атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под ударом врага оказалась крупнейшая ГЭС в Украине - Днепровская. Вспыхнул пожар.

Стоит заметить, что во время массированной атаки враг прицельно атаковал энергетическую инфраструктуру. Так, Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута.

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Крупнейшая ГЭС Украины оказались под российским ударом

Об атаке на Днепровскую ГЭС сначала сообщали в сети, впоследствии это подтвердили в Укргидроэнерго. Так, Россия прицельно атаковала ракетами крупнейшую ГЭС в Украине. К сожалению, есть попадание по плотине.

К сожалению, попадания есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине. Сейчас продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов,

– говорится в официальном заявлении Укргидроэнерго.

В то же время в сообщении отметили, что угрозы прорыва нет – ситуация на Днепровской ГЭС пока контролируемая.

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, оккупанты начали наносить ракетные удары по Запорожью и области около 4-х утра. В эфире телемарафона Федоров отметил, что россияне целились именно по критической инфраструктуре, которая не имеет никакого отношения к военной промышленности и не является военными объектами. Одним из таких объектов, который обеспечивает жизнедеятельность Запорожской области является ДнепроГЭС. Федоров сообщил, что сейчас движение через плотину перекрыто.

Пострадала часть критической инфраструктуры. Сейчас спасатели, все службы работают и на территории ДнепроГЭС, и всех других разрушенных объектов. Я думаю, что чуть позже мы дадим обширную информацию,

– заявил Федоров.

Он также отметил, что главная цель – восстановить все как можно быстрее, чтобы движение через ДнепроГЭС можно было открыть.