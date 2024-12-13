Оккупанты ударили по Берестинскому району Харьковской области: есть пострадавшие
Россия не перестает бить по мирным украинским городам, которые не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом снова Харьковская область.
Утром 13 декабря Россия нанесла удар по пригороду Харькова. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.
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В Харьковской области было громко
Обновление в 09:46. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале написал, что оккупанты ударили по Мирному Берестинского района.
По предварительным данным, два человека получили ранения – это работники гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура,
– отметил чиновник.
Впоследствии Синегубов обнародовал новые данные, что количество пострадавших увеличилось до 4 человек. Детали относительно разрушений выясняются.
Ранее мэр Харькова сообщал о взрывах, которые слышали в городе. Он написал, что враг нанес удар баллистическим вооружением.
Воздушные силы писали о скоростной цели, которая двигалась на Харьков. Пока неизвестно никаких деталей относительно удара. О последствиях не сообщали.
По предварительной информации – удары пришлись по близкому пригороду,
– написал Терехов.
На место выехали все необходимые службы.
Помните, во время воздушной тревоги нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.