Оккупанты ударили по Вышгороду в Киевской области: есть пожар в многоэтажке, еще разрушен дом
Российская армия поздно вечером 29 ноября атаковала "Шахедами" Вышгород в Киевской области. Вследствие этого в городе есть попадания и пожары.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.
Николай Калашник рассказал, что Киевская область переживает очередную вражескую атаку дронами. Под ударом оказались дома людей.
К сожалению, в Вышгороде в результате атаки произошел пожар в многоэтажке. На месте работают спасатели, полицейские и медики,
– отметил начальник Киевской ОВА.
Чиновник также отметил, что в городе разрушен частный дом, а также возник пожар на территории предприятия. Более подробную информацию Калашник пообещал предоставить позже.
"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах", – резюмировал глава ОВА.