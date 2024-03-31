Оккупанты ударили ракетами по газовому объекту на Западе

Российская оккупационная армия в очередной раз наносит ракетные удары по Украине. Под атакой врага оказался газовый объект на Западе.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в воскресенье, 31 марта.

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Последствия ракетного обстрела

В Министерстве энергетики рассказали, что ночью враг атаковал один из газовых объектов на Западе. Предварительно, погиб человек.

Ночью враг в очередной раз атаковал один из газовых объектов в западном регионе. По предварительной информации, погиб один человек (не работник предприятия),

– отметили в Минэнерго.